扑朔迷离 滕哈赫：我猜范德贝克会留下

尽管有西班牙首都豪门的兴趣，这位荷兰球星似乎将继续留在阿姆斯特丹。

皇家马德里的目标范德贝克可能会留在阿贾克斯，尽管齐达内的球队对他很感兴趣。

这位22岁的中场球员已经证实皇马正在与阿贾克斯就他的转会进行谈判，而西甲豪门正在努力从曼联签下博格巴。

然而，荷兰国脚范德贝克似乎仍将留在阿姆斯特丹——最新的消息表明转会还没有结束。

“(范德贝克)只专注于比赛。”滕哈赫在周二对塞萨洛尼基的第二回合比赛前说，双方在欧冠资格赛首回合战成2-2。

“我猜，我也希望他这个赛季能和我们在一起。否则，我将听取(阿贾克斯足球总监)马克·奥维马斯的意见。”

范德贝克在对阵塞萨洛尼基的首回合比赛中扮演了阿贾克斯的关键角色，他在本赛季的两场荷甲的比赛中打入两球，助攻两次。

他的前队友弗兰基·德容上个月加盟了皇家马德里的竞争对手巴塞罗那。德容说，他相信范德贝克能够在伯纳乌取得成功。

德容说:“我更希望他留在阿贾克斯，因为这样我就不会有他这样的对手，而阿贾克斯会保持强大。但是，不，当然，当一切尘埃落定，如果他转会到马德里，我真的为他感到高兴。我认为这是他应得的。他是一个出色的球员。然后我要去西班牙看他!”

“我很确定他有这个能力。我认为他在上赛季的冠军联赛中表现得很好，特别是在淘汰赛中。我认为他已经向世界和欧洲的每个人展示了他有能力踢出那样的水平。”

范德贝克在2018-19赛季为阿贾克斯出场57次，攻入17球，贡献13次助攻，帮助球队拿下荷甲和荷兰杯双冠王，并进入了欧冠半决赛。

如果阿贾克斯能够在欧冠第三轮资格赛中战胜塞萨洛尼基，他们还需要在8月20日至28日之间再赢一场两回合比赛，才能进入欧冠小组赛。