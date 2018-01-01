扎球王实力强！萨里将阿扎尔与梅罗并列

在2-1战胜沃特福德后，切尔西主教练萨里将阿扎尔的能力划到了与梅罗同一档次。

在昨日的英超联赛中，阿扎尔打进自己队伍的全部两球，帮助蓝军2-1拿下沃特福德。这是他个人加盟切尔西后的第100和101球，本赛季，他已打入19个英超进球，领跑联赛射手榜。目前，切尔西在排行榜上领先第五位阿森纳2分。

赛后，萨里表示这场比赛十分精彩，并给予了阿扎尔最高赞扬，称其对球队的影响力就如梅西和C罗对他们所在队伍的影响力一样。

“他对我们来说非常重要，就像梅西对巴萨，C罗对尤文的重要性一样。阿扎尔是一位非常出色的球员，可以胜任任何位置，目前他踢假9号位，在这个位置上，他的能力非常突出。今天他进了两个球，制造了两三个机会。同时，他也擅长和队友配合，并总能为队友打开空间。”

不过，萨里似乎认为0-1负于莱斯特城的比赛中队伍的表现更好：“可能我们对阵莱斯特城是奉献了高质量的表现，但今天我们对90分钟的比赛时间利用的绝对更充分。”

另外，在常规时间还剩5分钟时，替补上场的奥多伊被帕尔米耶里替换下场，这一决定引起了部分猜疑，而萨力表示，这只是为了预防队员受伤。

“他在场上的55分钟表现很棒，一周之前他的腿筋出了问题，在距离比赛结束还有10分钟左右时他觉得有些疼，所以我们把他换下来了。”

沃特福德主教练格拉西亚认为如果自己的球队能更精准地把握住一些机会的话，他们或许有机会翻盘：“切尔西的许多球员都可以改变比赛进程，我们试着更有针对性，发挥更稳定，防守更到位。如果你抓住机会的话，你可能就能破门。”

对于阿扎尔， 格拉西亚说道：“阻止他是非常困难的事，在不同的位置上防守他要用不同的策略。他是一位富有特质的球员，速度和技巧都超一流。”