扎帕科斯塔：我在切尔西练就了更坚强的性格

在租借加盟罗马后，扎帕科斯塔说他在英格兰的经历使他成为一个更好的人。

意大利国脚右后卫戴维德·萨帕科斯塔相信他在切尔西的两年经历让他在场上和场下都受益匪浅。

这名27岁的球员在周三以租借的方式回到了意甲，最初的合同为期6个月，并且可以延长到赛季结束。

这位前都灵和亚特兰大的后卫说，自从2017年加盟切尔西以来，他很享受适应国外生活的挑战。

“我认为在过去的两年里，我在英国作为一个人成长了很多。我想我已经成为一个更坚强的人，因为我必须适应一个不同的地方，一种不同的文化，一种不同的语言和一种不同的生活方式。这当然不容易，但这是一次非常积极的经历，让我成长为一个人和一名球员。”

他说当他知道罗马对签下他很感兴趣并且迫不及待地想和他的新队友一起训练时，他毫不犹豫。

“当我接到电话说我有机会来这里时，我马上答应了，因为这是一个巨大的机会。从明天开始，我要为俱乐部奉献我的一切。”

这名右后卫将与俱乐部的体育总监吉安卢卡·佩拉奇联系在一起，佩拉奇曾在都灵和扎帕科斯塔效力，他说这是他决定加盟的一个关键因素。

“他绝对很重要，因为我在都灵的时候就认识他了。我知道他是什么样的人：我知道他有多在乎，有多热情。这确实影响了我的决定，但不管怎样，罗马是一家有着良好前景的大俱乐部。”

罗马教练保罗·丰塞卡以推动边后卫向前而闻名，扎帕科斯塔说这是他喜欢的事情。

“是的，我认为如果我们后卫压上会很适合我，但防守仍然是这个角色的重要组成部分，特别是在一个后卫四人组。不过，这可能对我有好处，因为我已经习惯了前进。这将让我展示出我的最佳水平。”

罗马将在周日主场迎战热那亚，这是他们意甲联赛的首场比赛。

他说:“我在亚特兰大和都灵的第一个进球是对阵热那亚。我希望这对赛季首场比赛是个好兆头。带着一个进球开局是我的梦想，但我认为最重要的是作为一个良好的团队开始，并实现我们得到三分的目标。”