扎尼奥洛抢夺战正式开启 大巴黎暂不敌尤文

在意甲表现出色的罗马小将扎尼奥洛可以说是目前欧洲足坛最引人注目的妖星，除了先前报道过的尤文图斯等队，巴黎圣日耳曼也加入了战局。

尽管队中拥有德拉克斯勒、迪玛利亚以及内马尔等顶级中前场球员，但法甲霸主PSG依旧在寻求补强的路上，根据法国知名媒体le10sport的最新报道，就在近期，他们又盯上了效力于罗马的意大利天才中场尼科洛·扎尼奥洛。

今夏作为国米“代金券”加盟罗马后，谁也没法想到年仅19岁的他能够如此迅速成为上赛季意甲殿军的绝对主力。截至目前，他本赛季已经代表球队在各项赛事中出场了21场比赛，有3球2助攻入账。除了感慨球员的天赋异秉外，不得不承认迪弗朗西斯科与曼奇尼的慧眼识珠。

此前意大利媒体曾指出尤文图斯并没有掩饰自己对扎尼奥洛的欣赏，球队竞技事务总监帕拉蒂奇已经在过去的数月中与球员的经纪人卡斯特尔诺沃进行了多次接触。与此同时，他还与球员随行人维格雷利在上个月的会面中商讨了这一转会的一些细节。

不过和许多的年轻球员一样，扎尼奥洛的职业生涯目前基本被自己的家人、尤其是年轻辣妈弗朗西斯卡·科斯塔女士的控制下，任何俱乐部想要得到他，都必须说服这位在近期依靠儿子优异表现成为小网红的球员母亲。

扎尼奥洛拥有极为出色的身体条件，除了绝对速度不够出众，具备其他任何成为顶级中前场球员的所有素质。当然，除了身体，扎尼奥洛还拥有着极为精湛的射术、优异的盘带以及一脚犹如鬼神的直塞球，同时得益于自己积极的跑动与凶猛的抢断，他在防守端的作用也不能被忽视。

作为一位有些横空出世意味的绝世天才，想要得到扎尼奥洛当然不会容易。第一，目前罗马正积极与他商讨续约的相关问题，除了延长合同至2024年，还愿意大幅度提高球员目前的30万欧元年薪。第二，在如今的转会市场，许多刚刚冒头的年轻球员都被炒成了天价，已经有媒体指出，只有4000万欧元以上的转会费，罗马才会放球员离开。第三，除了巴黎圣日耳曼和尤文图斯，阿森纳、皇马以及拜仁等欧洲豪门也都拜倒在了他的石榴裙之下，竞争相当激烈。

对于每一位志存高远的年轻球员而言，能够加盟巴黎圣日耳曼与尤文图斯这种等级的俱乐部都可谓是一大梦想，不过这种做法也充满无限危机，许多球员都在板凳与无尽的外租中错过了涨球的最佳时机。离队与否，球员都必须考虑清楚，要知道无论是阿莱格里还是图赫尔，都并非那种愿意给予年轻球员无限信任的主教练。