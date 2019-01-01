扎哈：转会传言扰乱神绪 现在只尽力为水晶宫

这名科特迪瓦的国脚在这个夏天与转会联系在一起，但是他仍然留在水晶宫并且全身心的投入到他们的事业中。

水晶宫边锋威尔弗里德·扎哈承认，关于他是阿森纳和埃弗顿今夏8000万英镑(9800万美元)的目标的猜测让他头脑一片混乱。

科特迪瓦国脚在上个赛季的转会市场上引起了热议。在26岁的时候，这位前曼联弃被认为已经准备好重回豪门。

有人说这位从小的阿森纳球迷曾经一心一意地想要转会到酋长球场，但是水晶宫不愿意出售，这导致枪手选择了尼古拉斯·佩佩。埃弗顿随后看到了高额报价被拒绝，水晶宫希望避免在几周内卖掉扎哈和万-比萨卡。

被迫留在塞尔赫斯特公园的扎哈承认，他发现这是一场旷日持久的考验，但他表示并不后悔。

“如果我呻吟着，不想好好表现，就会妨碍我自己的进步。我太尊重我的教练、球迷和队友了，我不会那样对待他们。这是一种‘好吧，这还没有发生，但我必须继续做下去’的事情。每次我都要证明我是我所声称的最好的球员，所以我必须尽快克服。显然，赛季初我的头脑有点混乱，但我必须坚持下去，因为这是全队应得的。”

扎哈现在正全力备战2019-2020赛季的比赛，罗伊·霍奇森的球队在8场英超联赛中得到14分，排名第六。

任何想要转会的想法现在都被抛在脑后了，这名备受好评的前锋补充道：“我正在观察事情的进展。我是一名水晶宫球员，我只是尽我所能为我的俱乐部踢球。我不去想其他的事情，只是顺其自然地过好每一天。这个赛季到目前为止进展顺利。我们有更多的球员，我对球队很满意，每个人都对我们现在的状态很满意。我所能做的就是在球场上表现。我一直在努力成为一个在球场上保持稳定的球员。上个赛季我给自己设定了10个进球的目标，并成功地实现了10个进球，所以我很高兴。我希望我能再次实现我的目标——这就是我所想的。”