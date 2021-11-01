扎哈谈被种族歧视：我永远是黑人 而且永远为此骄傲

在周六水晶宫爆冷战胜曼城后，这位科特迪瓦国脚在社交媒体上进行了回击，此前他受到了球迷的种族歧视辱骂

扎哈表示自己是黑人，而且为此感到很骄傲。这位水晶宫前锋在对阵曼城的比赛中受到种族歧视，他呼吁当局采取进一步行动来对抗种族歧视行为。

扎哈在周六的比赛中为水晶宫打进了首球，最终球队爆冷击败了英超冠军曼城。

但在获胜后，扎哈透露他遭到了种族歧视，他在社交媒体上表达了自己的骄傲，并恳求当局采取更严肃的行动。

扎哈在他的Instagram上写道：“发这条动态不是为了收到上百万条说‘我们和你站在一起’、‘这很恶心’的信息或者为了博取同情。”

“我发动态是为了解决问题，我不介意被种族歧视，因为现在球员这份工作就是会遭到这样的对待，虽然这不是借口，但我的肤色永远是真正的问题。”

“但没关系，因为我会永远是黑人，而且永远为此骄傲。当你真正认真对待这个问题时再和我谈。”

遗憾的是，这位前锋并不是今年第一个受到种族歧视的球员，无论是在球场上还是在看台上，足球仍在努力解决这个问题。

格拉斯哥流浪者球员格伦-卡马拉在与布拉格斯拉维亚的一场比赛中受到了对方球员昂德雷-库德拉的种族歧视，之后这位芬兰国脚又受到了球迷的种族歧视。

近几个月来，那不勒斯的库利巴利和曼联的埃兰加都在国内和国际赛事上受到球迷种族歧视。