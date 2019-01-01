扎哈经纪人：他配为豪门效力 冬窗正是转会良机

一段时间以来，这名明星前锋一直是转会传闻的对象，预计未来几个月将会有更多对他的兴趣。

球员经纪人费德里科·帕斯托雷洛表示，威尔弗里德·扎哈值得为“顶级俱乐部”效力，这位水晶宫球星可能会在1月份的转会窗口打开时离开。

扎哈本想在赛季开始前离开，但是无论是去英超的竞争对手阿森纳还是埃弗顿，都没有实现。

扎哈重新调整了状态，他与切尔西联系在一起，希望能推翻他们的转会禁令。帕斯托雷洛透露，科特迪瓦国脚扎哈可能会在繁忙的一月转会窗口中出现。

“我认为他真的值得一个新的挑战和一个顶级的俱乐部，因为他真的是一个顶级的球员。”帕斯托雷洛告诉天空体育。“这让我很惊讶，因为我在夏天读到他可能会转会，但是他又留下了。但是这个赛季他证明了他的专注，所以我认为他会是一月转会市场的另一个好机会。”

“1月份的市场（通常）可以非常平静。因为转会的数量是夏天的三分之一。但是对于出售球员的俱乐部来说，也有一些非常好的和有趣的机会，因为也许一个俱乐部真的需要那个球员，并且准备为紧急情况支付更多的钱。”

“英超在教练方面发生了很多变化。有时当你这样做的时候，你需要从战术上面对他的需要。所以热刺可能会成为市场上的主角，曼联也一样。

“让我们看看在切尔西会发生什么，因为禁令还不确定。如果他们解禁，他们可能需要做些什么。在欧洲，像国际米兰和AC米兰这样的俱乐部可能需要改进他们的阵容。”

在本赛季缓慢的开局之后，扎哈现在已经攻入两球，而罗伊·霍奇森的球队则稳居英超积分榜的上半区。

和扎哈一样，帕斯托雷洛也预计一月份那不勒斯前锋德赖斯·默滕斯会得到兴趣。

“如果我认为这是一个很好的市场机会，那就是来自那不勒斯的默滕斯。他的合同（在夏季）到期。”他表示：“他是一个了不起的球员。我认为他很快就会成为俱乐部历史上最好的射手。他在欧洲冠军联赛中证明了自己，因为他在欧冠和国家队中都有进球。我认为像他这样的球员，合同到期是一个很好的机会，即使是在一月份。”

“每个球员都想至少有一次在英超踢球。所以我认为他会很高兴在英超踢球。我非常了解他的战术和技术，我认为他可以成为英超联赛的成功球员。”