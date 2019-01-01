扎卡队长袖标被夺 奥巴梅扬被提名新队长人选

瑞士球星在酋长球场与支持者发生冲突后，他作为球队队长任期也戛然而止。

阿森纳主帅埃梅里证实，扎卡已经被剥夺了队长袖标，奥巴梅扬则将接过袖标。

9月下旬被任命为枪手队长的扎卡接替了科斯切尔尼曾经的位置。

但随着他越来越多地受到支持者的攻击——针对他的行为和表现的辱骂，并最终在10月27日阿森纳对阵水晶宫的比赛中与球迷发生了正面冲突。

从那以后，他就再也没有为俱乐部效力过，也没有参加本周晚些时候的欧罗巴联赛(Europa League)葡萄牙之旅，这让人猜测他已经为俱乐部踢完了最后一场比赛。

据报道，在轮换了几位队长之后，他的队友将他选为全职队长。但在周二上午，扎卡和他的队友们被告知球队队长人选的变动。

奥巴梅杨于2018年1月加盟枪手，这是他在酋长球场的第二个完整赛季，上个赛季他获得了英超金靴奖。

这位出生于法国的加蓬国脚自从来到北伦敦球队后一直是一位出色的球员，枪手的支持者们很赞成他成为队长袖章人选。

扎卡之前为他与水晶宫的比赛中被换下后的行为道歉。在那场比赛中，他对球迷的辱骂做出了回应，而球迷们对这位27岁球员的不断升级的抗议活动已经酝酿了大半个赛季。

“在我被换下时的场景深深触动了我，”他说。“我爱这家俱乐部，无论在场上还是场下，我都百分百的投入。”

“我感觉没有被球迷理解，在过去的几周和几个月里，我在比赛和社交媒体上不断地收到侮辱性的言论，这些都深深地伤害了我。”

“人们说过这样的话，‘我们会打断你的腿’，‘杀了你的妻子’，‘希望你的女儿得癌症’。”这让我很冲动，当我周日在球场感到被球迷的否定时，我的情绪达到了沸点。”