扎卡解释争议：不被球迷理解 情绪到达沸点

这位瑞士国脚指出了外界对自己和家人的威胁，并解释了为什么他在周末对嘲笑做出如此激烈的反应。

阿森纳队长格拉尼特·扎卡向枪手球迷解释了他在对阵水晶宫的比赛中被换下后的愤怒情景。

在周日的伦敦德比中，阿森纳一度以2-0领先，但在水晶宫扳平比分后，乌奈·埃梅里将扎卡替换下场。当酋长球场的嘘声响起时，这位瑞士国脚做出了愤怒的反应，他竖起了耳朵，扯掉了他的球衣，径直走进球员通道。在离开之前，他对着看台大骂脏话。

他的行为受到了广泛的谴责，现在，事件发生四天后，扎卡终于在阿森纳的推特账户上发表了一份声明来回应他的批评。

“在花了一些时间思考周日下午发生的事情之后，我想给你们一个解释，而不是简单的回复。”这个信息这样开头。

“我被换人的场景深深触动。我爱这家俱乐部，无论在场上还是场下，我都百分百投入。”

扎卡声称，针对他和他家人的威胁可能导致了周日的爆发。

“我感觉没有被球迷理解，在过去的几周和几个月里，在比赛中和社交媒体上有人不断地发表辱骂性的评论，这些都深深地伤害了我。”他补充道：“人们会说‘我们会打断你的腿’、‘杀了你的妻子’和‘希望你的女儿得癌症’之类的话。”这让我很激动，当我周日在球场感觉被抛弃时，我达到了沸点。在这种情况下，我让自己忘乎所以，以一种不尊重那些支持我们俱乐部、我们球队和我自己的正能量球迷的方式做出了反应。这不是我的本意，如果这是人们的想法，我很遗憾。我的愿望是我们回到一个相互尊重的地方，记住我们最初为什么会爱上这项运动。让我们一起积极向前。”

扎卡缺席了周三的比赛，在联赛杯上，阿森纳以5-5战平利物浦，随后点球不敌对手。

埃梅里现在必须决定是否在枪手的下一场联赛中对队长继续保持信心，周六他们将在酋长球场主场迎战狼队。