扎卡看好埃梅里第二赛季：枪手会回到列强之巅

瑞士国脚中场对枪手主教练充满信心，相信他会在北伦敦的处子赛季的基础上有所进步。 瑞士国脚中场对枪手主教练充满信心，相信他会在北伦敦的处子赛季的基础上有所进步。

扎卡对阿森纳在埃梅里执教的第二个赛季的潜力感到“兴奋”，枪手们希望回到他们应该回到的位置。

这支北伦敦的球队目前已经连续第三个赛季没有参加欧冠了。

阿森纳在温格执教生涯的尾声时期首次被挤出英超前四，而在埃梅里执教的第一年也没能带领阿森纳重返欧洲豪门之列。

然而，西班牙人被认为是把俱乐部带向正确的方向，并且已经看到、董事会在夏季转会窗口中达成了一些令人印象深刻的交易。

枪手现在正在为2019- 2020赛季在酋长球场的第一场比赛做准备，伯恩利将在周六前俩挑战。

瑞士中场扎卡期待着这场比赛，阿森纳希望能尽早取得优势，以证明他们是一支不可忽视的力量。

他说：“老实说，我想念这个地方(酋长球场)。”

“我想念那些家伙，我想念皮球，我很兴奋能回来并再次努力创造一个伟大的赛季。”

“我认为这个赛季并不容易，但我们彼此了解得更多，教练也更了解球员。”

“我们了解他，了解他想要什么，了解员工的心态，就像我之前说过的，我很兴奋，因为这是埃梅里执教的第二年，我们想在今年创造一个好赛季。”

“我对新赛季很兴奋。在我看来，去年是一个不错的赛季;我们进入了决赛，我们输掉了欧联杯决赛，我们在英超的表现很好，直到最后五场比赛。”

“我们必须提高一些小的分数，我确定我们会回到俱乐部的位置后。”

阿森纳在客场用胜利开启了新赛季的征程。高产射手奥巴梅扬在1-0战胜纽卡斯尔的比赛中攻入全场唯一进球。

在本周末与伯恩利的比赛后，埃梅里就将开始为8月24日在安菲尔德与利物浦的对决进行准备。