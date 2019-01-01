扎卡或周末解禁 埃梅里：我在努力让他感觉良好

枪手主帅埃梅里对于前队长扎卡的态度有所缓和，他透露在周末对阵南安普顿的比赛可能会重新启用瑞士国脚。

自从在上个月2-2战平水晶宫的比赛中与球迷发生冲突后，扎卡不仅被撤掉了队长职务，至今也再没有获得过出场机会。甚至有消息称，这位27岁地中场可能会选择在冬窗转会离开酋长球场。

当时埃梅里曾表示：“我不知道他（扎卡）时候还能再次上场。如果他希望继续帮助我们，继续守护这件阿森纳球衣，那时间会告诉我们答案。”

在周六与南安普顿的赛前新闻发布会上，埃梅里透露出了再给扎卡机会的意向：“他告诉我他相信自己能够帮助球队。我们的第一场比赛是周六，我会做出决定是否是（让他回归的）恰当时机，或者说我们是否还需要更多时间去帮助他。”

“现在最重要的是他的感觉。现在他感觉不错，他感到自己可以回归，可以帮助我们，可以与球队和球迷完成连线。”

本轮国家队比赛日，扎卡也得到了征召，为瑞士出场并在6-1大胜直布罗陀的比赛中打入进球。

由于赛瓦略斯将伤停到下个月，这也让5战0胜的埃梅里不得不面对中场人手短缺的问题。不过枪手主帅同时强调，想要让扎卡在一场客场比赛中复出并不难，但扎卡本身想要修复和球迷的关系却不是那么容易。

当被问到认为扎卡是否在客场比赛时回归球队要比在主场更好时，埃梅里继续说道：“或许吧，这要看情况。如果我们在集体层面和个人层面都能有上佳表现的话，我们会做得更好。他更适合在这样的情况下重返球场。”

“我已经在循序渐进地做这个事了，我希望让他和我们在一起的时候感觉良好。”

“复出可以在主场也可以在客场。对我而言最重要的是收获球队的整体表现。”