扎卡：我的目标是成为阿森纳队长 不是转会离开

这名瑞士中场与枪手有着长期的合同，他打算留下来履行这份合同。

扎卡否认了关于他今夏离开阿森纳的传闻，这位斗志旺盛的中场球员希望在某个阶段能继承枪手队长的袖章。

这位瑞士国脚自2016年以来一直在酋长球场效力。

在过去的三个赛季里，他已经出场超过100次，无论是在温格还是埃梅里的执教下，他都是球队常规球员。

人们有时会对他的性格提出质疑，因为他容易吃牌，而现在也有人在议论他离开北伦敦球队的可能。

不过，这对哈卡来说是个新闻，26岁的扎卡与阿森纳签下了一份长期合同，他很高兴去继续执行这份合同。

当被问及是否打算在目前的转会窗口期间转会离开时，他说：“我不知道。

“我还有一分四年的合同，我去年才签的。我在这里很开心，我的家人也是。这是最重要的。”

当被问及如果他留在枪手是否愿意成为队长时，扎卡补充道:“这肯定是我的一个目标。”

对于扎卡来说，2018-19赛季已经接近尾声。

在阿森纳经历了欧联杯的失利之后，他又在瑞士品尝了国联半决赛的痛苦。

在三四名的决赛中，瑞士人在点球大战中负于英格兰队，最终排名第四，但这被认为是积极的进展。

扎卡说：“经过这么长时间的赛季后，我们取得了这样的成绩，有这么多的渴望和承诺，这让你感到骄傲。”

“我们能够与两支优秀的球队竞争。我发现国联的形式比友谊赛要好得多。”

““我们离强队的距离并不遥远，只是还差一点点。我相信我们能在一场大型比赛中战胜一支强队。”

瑞士与爱尔兰、格鲁吉亚、丹麦和直布罗陀一起进入了2020年欧洲杯预选赛D组。

到目前为止，他们已经在两场比赛中拿下4分，将在9月5日在都柏林的客场比赛中再次出场。