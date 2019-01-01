扎卡惨遭主场嘘声 埃梅里发声力挺爱将

在周日战胜阿斯顿维拉的比赛中，这名中场球员受到了枪手球迷的批评，这让他的教练很失望。

阿森纳主教练乌奈·埃梅里在周日3-2战胜阿斯顿维拉的比赛后为格拉尼特·扎卡辩护，比赛中扎卡遭到了本方球迷的嘘声。

在第72分钟阿森纳还1-2落后的时候，扎卡被威尔洛克替换下场，许多主场球迷发出嘘声表达了他们对这位瑞士国脚表现的不满。

然而，埃梅里说，26岁的扎卡仍然是他计划的一部分，他希望看到更多的球迷支持他。

“我们需要我们的球迷，我们需要他们帮助每一个球员。”他在新闻发布会上说：“全力以赴是我们的责任，而扎卡正在这样做。他在周四（欧联杯对阵法兰克福）踢得很好，上周在沃特福德他也踢得很好。这场比赛我换下他，是因为他在周四踢了90分钟，我想要换上新的球员。但是扎卡对我们来说是一个非常重要的球员。他在这里有巨大的奉献，他在进步。我不是在请求人们支持他，但我向你们保证，如果球迷们帮助他，他会取得最好的成绩。我们是职业的；哈卡是一个经验丰富的球员，他知道有时我们会受到批评，我们需要成熟起来，继续努力。对我来说，他是一个非常重要的球员，我将支持他。我将决定他什么时候上场，什么时候不上场，但他对我们很重要，因为他的奉献和表现很棒，他是一名优秀的球员。”

马特奥·贡多齐在下半场的精彩表现中发挥了核心作用，他赢得了点球，并抓住每一个机会将枪手向前推进。

埃梅里对这名20岁的球员大加赞赏，他说贡多齐的态度正是他想要的。

“马特奥去年来到这里，他进步了，而且他还在进步。”他说：“真的，我喜欢他的那种精神。他很有天赋，但最重要的是，我喜欢他的态度，他的精神，他的锋线和他的行为。他是一个在无法上场的时候很生气的球员，但我喜欢这样。当你决定让他们上场时，你知道他们会给你所需要的。我想和他平静下来。他很谦虚，不断进步，和我们一起成长。”