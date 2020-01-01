扎卡：如果再被给予枪手队长袖标 我会再三考虑

这位瑞士中场承认，在经历了本赛季早些时候的一段艰难的经历后，他不会再次欣然接受成为枪手队长的机会。

扎卡透露了他在一月份的时候是多么的接近离开阿森纳，同时他也承认对将来再次担任阿森纳的队长持保留态度。

科斯切尔尼在夏季转会窗口离开后，埃梅里任命扎卡为阿森纳的新常任队长。

其他球队

然而，在10月27日在酋长球场2-2战平水晶宫的比赛中发生的时间让这名瑞士国脚仅仅只担任了几个月的队长。

当扎卡被替换下场时，他对球迷的嘘声做出了愤怒的反应，告诉他们“滚蛋”，然后冲进了球员通道。

几天后，这位27岁的球员被解除了队长的职务，埃莫里还将他排除在球队之外，直到12月底他被解除了主教练的职务。

埃莫里的继任者阿尔特塔已经让扎卡重新回到了阿森纳的首发阵容中，但是这名中场球员决定在未来远离队长袖标一段时间。

他说“”“我知道带不带袖标，以及我能给球队带来什么。”

“但在这一刻(对阵Palace)，我不想拿回袖标，但他们告诉我，我必须接受。”

“如果有一天俱乐部问起我袖标的事，我必须三思。”

当被问及是否考虑在上个转会窗口关闭前离开酋长球场时，扎卡回答说：“当然，我没有撒谎。有那么一刻，因为这对我和我的家人来说并不容易。我希望人们能理解这一点。”

“但我想我表现出了我的性格。我不是一个习惯逃跑的人。我总是对俱乐部说，当我在这里的时候，我准备好了付出一切。总是这样。我训练得很努力，事情的好转是关键。这(给了我)最大的幸福。”

2016年从门兴格拉德巴赫转会阿森纳的扎卡，继续讨论了英超和德甲在球员如何与球迷互动方面的不同。

“一方面，我理解球迷，因为他们总是希望球员表现出色，但另一方面，他们也必须理解我们。这并不总是容易的。”他补充道。

“我认为这是德国和英格兰之间最大的不同，因为我们和球迷没有密切的联系。例如，在德国，你有公开的训练课程，(在那里)球迷会过来(和你交谈)，问你为什么。”

“这里，一切都关闭的。所以，对我来说，这一次最好是向人们解释什么是好的，什么是不好的。但现在没关系了。现在我们要享受，这是最重要的事情。”