扎卡坚称想继续留在阿森纳：我会去继续拼搏

瑞士国脚已经承诺将他的一切奉献给枪手，在经历了一段痛苦的时期后，他感觉“很好”。

在与球迷发生激烈争吵被剥夺队长职务后，扎卡承诺将留在阿森纳，重新赢回球迷的尊重。

上个月在酋长球场2-2战平水晶宫的比赛中，瑞士国脚在被替换下场后对支持者做出了愤怒的反应。

这名27岁的中场球员遭到了球迷强烈的抗议，并被球队冻结，没有参加随后的三场比赛，包括周六客场0-2输给莱斯特城的比赛。

然而，在经历了混乱的两周后，扎卡承诺要赢回教练和球迷的信任；之前埃梅里暗示前者可能再也不会为俱乐部踢球了。

“可以确信我将继续战斗，在每一场训练中都全力以赴。我觉得上周的事情已经解决了，我已经准备好了。”

“我现在恢复得很好，这周我训练得很好，我期待着下一个任务。”

与此同时，这名球员承认，在他被替换下场时被嘲笑的经历是一种伤害，同时他敦促球迷考虑这种行为对俱乐部的整体影响。

“当我的球衣号码被第四官员举起的牌子上亮起来的时候，我们自己的球迷欢呼雀跃起来，这对我打击很大，真的让我很沮丧。这是非常伤人和令人沮丧的。”

“即使是现在，我也无法理解这样的反应，尤其是它的激烈程度和对我的极端敌意。”

“在我的记忆中，球迷一直是这项运动的一部分。从一开始，我就非常尊重球迷的热情和他们为支持我们球员所忍受的困难。”

“他们的批评，如果公平的话，会让你成长为一名运动员。他们为这项运动所贡献的力量和能量使每个运动员更加热爱足球。”

“我觉得我是足球大家庭的一员。但当你已经经历了很多敌意，而你的足球家庭侮辱你的时候，你会很受伤。”

“我并不是说我不能接受批评。如果球队和我表现得不好，我们必须倾听并努力。但是侮辱和咒骂自己的队长会给你应该支持的球队带来不安和糟糕的气氛。这对我来说毫无意义，而且会削弱团队的精神。”

扎卡的下一场比赛可能会是瑞士2020年欧洲杯预选赛上，接下来的八天里，他们将在主场迎战格鲁吉亚，然后去到客场迎战直布罗陀。