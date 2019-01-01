手气太好 皮克比达尔扑克巡回赛赢近50万奖金

在欧洲扑克巡回赛上，这两位巴塞罗那球星从球场上的赢家变成了牌桌上的赢家。

在周一的欧洲扑克巡回赛上，杰拉德•皮克和阿图罗•比达尔赢得了近50万欧元的奖金。

世界杯冠军皮克在西甲5-2大胜皇家贝蒂斯的比赛后，在巴塞罗那赌场的单日比赛中排名第二。

皮克在对阵皇家贝蒂斯的比赛中首发并踢满了90分钟，而队友格里兹曼在诺坎普的处子秀中梅开二度，成为全场的焦点。

这位前西班牙国脚在周一的巡回赛中获得了352950欧元(318355.61英镑/ 391474.49美元)的奖金，他在总计70名参赛者中获得了第二名，来自西班牙的胡安·帕尔多排名第一。

据《扑克新闻》报道，帕尔多在获胜后表示：“我显然非常高兴，一切都按照我的意愿进行。”

“我就像个孩子一样和皮克、比达尔一起坐在在牌桌上。”

赛事赞助商PokerStars透露，“扑克迷”皮克在整个打牌生涯中参与了很多高水平的赛事，并从这些赛事中获得了多达50多万欧元的奖金。而周一的奖金是他在扑克锦标赛中获得的第五笔奖金。

维达尔的表现也很好，赢得了134,460欧元(121,280.90英镑/ 149,137.65美元)的奖金，获得了第五名。

这笔钱让这位中场球员度过了难忘的两天。周日，他的球队在诺坎普获得三分，他锦上添花地攻入了最后一球。

皮克在本场比赛中代表巴萨完成出场500次的纪录，他在俱乐部历史出场纪录名单上排名第八，哈维、梅西、伊涅斯塔、普约尔和米古埃里位列前五。

与此同时，比达尔在上赛季从拜仁慕尼黑加盟加泰罗尼亚俱乐部，目前正处于第二个赛季。