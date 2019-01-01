手握生杀大权 索帅：我仍是曼联主帅正确人选

在曼联0-4惨败埃弗顿后，主帅索尔斯克亚仍然对球员们怀有信心，并相信自己是带领曼联继续前进的正确人选。

北京时间4月24日，曼联在周末客场0-4不敌埃弗顿，遭遇客场五连败，这也是俱乐部历史上自1981年以来最糟糕的客场战绩。

索尔斯克亚在担任曼联临时主帅的19场比赛中赢下14场，但是自从挪威人被任命为曼联正式主帅后，各项赛事6场比赛仅取得2胜4负的惨淡结果。

曼联将于北京时间周四凌晨主场迎战曼城，在赛前新闻发布会上，当被问及他是否是曼联主帅的正确人选时，索尔斯克亚说：“我认为是的，但最终这不由我来判断。”

“我对自己和球队有信心，继续接受挑战。当我来到俱乐部时，我曾说自己会享受在这里执教的每一分钟，我不喜欢输球，但是面对失利，这也是你必须要接受的挑战，我们会接受这个挑战，并继续向前。”

在惨败给埃弗顿后，索尔斯克亚质疑部分球员的比赛态度和对胜利的渴望，并警告那些发挥低于水准的球员有可能会被曼联出售。

但是在对阵曼城之前，索尔斯克亚表示，曼联球员仍然具有红魔DNA，他们仍能在这里取得成功。

他说：“我喜欢所有的球员，但我必须为俱乐部负责，我是在管理曼联，也在管理这些球员们，我会付出所有努力，确保我们为俱乐部做出最正确的决定。”

“但现在也并不是谈论将球队进行大规模清洗的时候，因为他们此前一直表现得很棒。仅有曼城和利物浦在过去18场比赛中比我们拿到更多分数，这是事实，我们虽然在积分榜再次回到第六，但我们这段时间奋起直追了，你可以从过去这些比赛中看到曼联应有的标准，这些球员们拥有的曼联DNA，当然我们会有球员继续留在计划中，而有些球员将会离开。”