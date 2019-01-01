手势疑似致敬纳粹 足总指控水晶宫门将亨内西

这名32岁的男子在Instagram上晒出一张一只手举在空中，另一只手举在嘴上的照片，不过他否认做过种族歧视的手势。

水晶宫门将韦恩·亨内西因在社交媒体上疑似做出向纳粹敬礼的行为而被英足总起诉。

威尔士国脚亨内西否认在队友麦克斯·梅耶的Instagram账号上发布的照片中故意做出这个动作。

但英足总周三证实，亨内西已经被指控使比赛声名狼藉。

“水晶宫门将韦恩·亨内西被控违反足总E3相关条例。”足总发表声明称。

“据称，他的一个手势被照片捕捉到并发布在了社交媒体上，违反了E3[1]条例，因为这是虐待的和/或侮辱的和/或不恰当的和/或使比赛声名狼藉的。”

“这进一步构成克‘严重违反’，第E3条[2]款条例对此作出了定义，因为它涉及人种的和/或种族的和/或宗教的和/或信仰的。”

本赛季已经为宫殿队出场17次的亨尼西被要求在1月31日前对英足总的指控作出回应。

由于大腿受伤，这名门将错过了上周末3:4输给利物浦的比赛，39岁的朱利安·斯佩罗尼被迫首发，文森特·瓜伊塔也没有出场比赛。

在詹姆斯·汤普金斯将客队逼平为2:2后，斯佩罗尼犯了一个严重错误，让利物浦再次以3:2领先。

水晶宫目前在积分榜上比降级区高出3分，在接下来的两场联赛中，他们将与南安普顿和富勒姆发生关键的对战。

但在前往圣玛丽之前，这家位于克罗伊顿的俱乐部将在周日足总杯第四轮对阵托特纳姆热刺，而在那场比赛的三天前，热刺需要在联赛杯半决赛的第二回合再次对阵切尔西。