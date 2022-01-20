所向披靡的曼城是否已将英超变成一家独大的农民联赛？

农民联赛：这是一个贬义词，指缺乏质量或竞争力的足球联赛。

这是一个在英国球迷中越来越流行的讥讽，他们看不起那些在赛季开始前似乎就知道冠军得主的国家。

虽然英超联赛通常有四到五支球队相信自己可以挑战冠军，但有些人认为德国、法国和意大利的顶级联赛更容易预测谁是冠军。

例如过去九年里，认为拜仁、巴黎和尤文会赢得联赛冠军的人，有90%的结果是正确的。

相反，在同期英超则有5支不同的冠军球队。

不过，在目前曼城以11分领跑的情况下，人们越来越担心英超也会发展成其他联赛那样的一家独大。

瓜迪奥拉的球队正在朝他们五年内的第四座英超冠军发起冲击，他们对比赛的控制力让三队争冠的可能性正在悄悄消失。

上周末1-0击败切尔西后，曼城已经取得英超12连胜，在这场比赛中，蓝军被压得全场只有1脚射正。

图赫尔抱怨称切尔西很难处于争冠行列当中，现在只有利物浦还有希望和曼城竞争了，但利物浦在少赛一轮的情况下也落后蓝月亮11分。

那么，英超联赛是否正在成为一个一家独大的联赛？从现实来说，它是否比德甲或法甲更有竞争力？

在试图回答这些问题之前，我们应该指出德国、法国和意大利的足球迷可能会对这种调侃提出异议，他们认为本国球队也不是凭空获得冠军的，争冠的困难程度比英国球迷想象得要大得多。

拜仁赢得了过去9个赛季的德甲冠军，但2019年，他们直到最后一轮才夺冠，而巴黎和尤文目前都不是各自国家联赛的卫冕冠军。

另外值得记住的是，一支球队的统治是周期性的，这几乎算不上什么新的现象，即使是在英格兰也不例外。

19世纪90年代的阿斯顿维拉，20世纪30年代的阿森纳，70年代末和80年代初的利物浦，以及1992年至2011年期间的曼联，都曾经在五年内赢得了四个联赛冠军。

自从瓜迪奥拉在曼城首个赛季遭遇重重困难以来，球队之后的表现一直很出色，但他们几乎从没有试过远远领先其他竞争对手，以至于在8月份的时候，人们就已经认为冠军争夺战结束了。

今夏欧冠冠军切尔西花费9800万英镑引进卢卡库，当时人们认为蓝军将对英超冠军发起真正的冲击，上赛季切尔西曾三次击败曼城。利物浦也有望再次挑战冠军，范迪克已经从长期的伤病中恢复过来，而即使是曼联也被认为是冠军挑战者，因为他们在上赛季联赛亚军的阵容基础上还签入了C罗、桑乔和瓦拉内。

当曼联壮观而迅速地内爆时，切尔西和利物浦看起来有能力维持冠军挑战者的地位。事实上，在12月11日，蓝军、红军和曼城之间只差2分。

然而，切尔西在过去的13场英超比赛中只赢了4场，而周日对布伦特福德的胜利是利物浦近4场比赛中的第1次胜利。

如果接下来全胜，利物浦赛季总积分能达到81分，这样的分数在过去十年里至有两年能拿到冠军，切尔西若全胜总积分为74分，这样的积分在英超历史上甚至未能夺冠。

但冠军的争夺远未结束。

利物浦少赛一轮，而且还有一场客战曼城的比赛要踢，如果利物浦赢了，两队的分差将缩小到只有5分，克洛普的球队绝对有能力拼出一波连胜，给曼城施加持续的压力。

曼城目前的状态可能很吓人，但他们肯定不是不可战胜的。

只要问问水晶宫就行了，他们曾在伊蒂哈德球场当之无愧地击败了蓝月亮，或者问问南安普顿和狼队，他们可以将自己没有战胜曼城归咎于有争议的判罚。

还有阿森纳，今年他们在十人应战的情况下1-2输给曼城，但实际上枪手是表现更好的一方。或者问问莱斯特城、热刺和西汉姆，他们本赛季都在不同的赛事中击败了曼城。

当然，瓜迪奥拉的球队已经开始拉高英超冠军的门槛。

如果蓝月亮本赛季能拿到预计的97分，这将是英超历史上第五次有球队拿到这么高的分数，但这五次都发生在过去的五年里（曼城两次，利物浦两次）。

曼城的残酷和无情统治让瓜迪奥拉从球迷那里得到大量的赞赏，但总会有诋毁者准备对曼城的成就进行狙击。

谈到曼城的成功，一些人总是会提到钱的话题，最富有的俱乐部通常总是最富盛名的。

曼城当然也不例外，自从曼苏尔在2008年接管俱乐部以来，他们花的钱比任何球队都多，在明星球员身上挥霍了大量资金，让瓜迪奥拉有足够的高水平球员将他的球队塑造成一台机器。

在对阵切尔西的比赛中，除了青训毕业生菲尔-福登之外，曼城每个球员的转会费都超过了3500万英镑。

然而，切尔西的阵容也不是在节衣缩食的情况下组成的，虽然图赫尔抱怨说曼城在应对疫情和伤病方面做得更好，但他的9名替补球员中有8名是常驻国脚，而瓜迪奥拉的替补阵容中有4人在英超联赛中只踢了3分钟。

因此，尽管曼城的阵容不可否认地强大，但也有很多漏洞。

毕竟，蓝月亮整个赛季都没有一名正印中锋和正印左后卫。

曼城去年夏天想要签下哈里-凯恩，但是当球队得知热刺不会放人时，瓜迪奥拉决定继续使用球队现有的球员，而不是买一个不合适的人，然后希望他们能获得成功。

C罗想要离开尤文，他成为了一个选择，但当曼联被吓得进行恐慌性收购时，曼城对C罗的兴趣就结束了。曼城决定重整旗鼓，等到2022年夏天再进行更明智的引援。

曼联就是一个反面例子，近年来他们在转会市场上犯了几个代价高昂的错误，尤其是为桑切斯、马奎尔和弗雷德等球员支付了疯狂的费用或巨额工资——所有这些人都是曼城曾经想买的，但当转会费或工资开始被抬高时，曼城就放弃了。

曼联目前在英超联赛中排名第七，有一个临时主帅和一群想要离开的球员，他们是对"金钱可以买到成功"这一古老谚语的反证，他们证明了只有当你有能力精明地花费时，财力才是一个因素。

如今曼城当然处于一个黄金时期，但历史表明，他们不太可能永远停留在这个位置，特别是考虑到对手的实力，如利物浦和切尔西，他们赢得过去三届欧冠中的两个冠军。

瓜迪奥拉在巴塞罗那和拜仁慕尼黑取得了令人难以置信的成功，但他很清楚要如何让自己的球队保持动力，留在顶端。

"在这个国家，在这个联赛中，赢了又赢，这是我拥有的最好的冠军，也将是我离开时拥有的最好的冠军。"这是瓜迪奥拉在周六击败切尔西后的结论。

对瓜迪奥拉来说，英超联赛当然不是农民联赛，曼城现在只是比一些高质量的对手高出一截。