户口本中卫不止马奎尔 曼城同样有意阿克

由于英超冠军球队已经有太多的外籍球员，曼城寻找一名新的中后卫变得更加复杂。

瓜迪奥拉的球队现在有18名“非本土”球员——比英超规定的多一名。这就是为什么曼城希望把英格兰国脚马奎尔带到阿提哈德球场，直到莱斯特城开出9000万英镑的开价。

正如《星期日镜报》上个月披露的那样，如果蓝狐拒绝在他们创纪录的估值上做出让步，蓝月亮将会寻找其他的目标。

这就是为什么伯恩茅斯的内森·阿克现在成为了马奎尔的一个潜在的4000万英镑的替代者，因为他也将提高曼城的本土球员配额。

这位24岁的荷兰国脚符合这些标准，因为他曾是切尔西的一员，在21岁生日之前在斯坦福桥度过了三年。

阿克在埃迪·豪的带领下声名鹊起，他同样也是热刺的目标。但曼城还没有决定是否启动竞购。

这支国内三冠王球队在周中以560万英镑的价格从埃因霍温签下了前西班牙青年队后卫安杰利诺，因为他是一名“户口本”。

但他们也以俱乐部创纪录的6280万英镑签下了马德里竞技中场罗德里。

这意味着他们现在有18名非本土的一线队球员。

身价4300万英镑的曼加拉已经18个月没有为俱乐部踢球了，如果曼城不能把这位法国人送走，他们将错过精简阵容的机会。

瓜迪奥拉已经准备好了中卫，这也是曼城不会惊慌失措地满足莱斯特城对马奎尔的要求的另一个原因。

孔帕尼已经离开了俱乐部，但是拉波尔特、斯通斯和奥塔门迪仍然留在了俱乐部。巴西中场费尔南迪尼奥和后卫凯尔·沃克也可以转踢中卫。

他们对18岁的西班牙人埃里克·加西亚寄予厚望，他去年12月联赛杯中上演首秀。