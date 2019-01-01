戴维斯：C罗必须带领尤文至少打进欧冠决赛

前中场球员说，如果斑马军团能够自称是俱乐部历史上最好的球队，他们必须为在国内的统治地位之外增添欧洲的荣耀。

埃德加·戴维斯坚称，以创纪录的签约克里斯蒂亚诺·罗纳尔多为首的尤文图斯目前的阵容不能被称为俱乐部有史以来最好的，除非他们至少进入欧冠决赛。

这支意大利豪门上赛季连续第八年获得意甲冠军，以11分的优势轻松击败了最接近的对手那不勒斯。

然而，尽管去年在众星云集的阵容中增加了超级球星前锋罗纳尔多，尤文图斯还是在欧冠和意大利杯的八强中双双出局。

在俱乐部度过了7年的时光戴维斯在此期间赢得了3次意甲冠军。他声称，如果他的前东家想成为俱乐部历史上最好的球队，他们必须在欧洲赛场上取得更好的成绩。

当被问及罗纳尔多所在的尤文图斯是否是斑马军团多年来最伟大的球员时，戴维斯回答说：“他打进了欧冠决赛吗？并没有。但我希望他们明年能做到。”

“这已经成为尤文图斯的困扰。当你想成为最好的，那就必须是一种执着。”

尤文图斯已经引进了自由球员拉姆塞、拉比奥和布冯，并在上赛季末引进了德米拉尔和佩莱格里尼。

阿贾克斯炙手可热的队长德里赫特也有可能转会去到安联球场，此前他在西甲联赛过了一个成功的赛季，带领球队进入了欧冠半决赛，在四分之一决赛阶段淘汰了尤文图斯。

德里赫特目前还无法与戴维斯比肩，后者曾在1995年随阿贾克斯夺得冠军联赛冠军，但如果德里赫特转会到都灵，他会发现自己与可能这位前荷兰球星走的是一条相似的道路。

戴维斯是在冠军联赛夺冠后从阿贾克斯转会到意甲，先是去了米兰一个赛季，然后在接下来的赛季中途转会到了尤文图斯。

然而，戴维斯对于把他的同胞德里赫特描述成比赛中最好的球员之一持保留意见。

“他只在最高水平的比赛中打了一个赛季。”戴维斯说。

“我不认为我们必须夸大对他的评价。”

自从上次在冠军联赛中获胜以来，尤文图斯已经五次进入决赛，两次是随戴维斯一起，最近一次是在2017年以1-4的比分输给皇家马德里。