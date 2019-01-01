戴尔火线复出 多特蒙德或缺少四名主力

英格兰国脚已经摆脱了伤病的困扰开始训练，而德甲的球队在周三将缺少一些关键的球星。

周二，在对阵多特蒙德的欧冠八分之一首回合的比赛前，埃里克·戴尔通过训练帮助恢复了体能，成为了可以上场的一个选项。而同时，德国方面确认，包括罗伊斯在内的四名一线队球星将缺席温布利的比赛。

英格兰国脚迪尔因感染病毒缺席了周日3:1战胜莱斯特城的比赛，但在周二的比赛中复出。

然而，在对媒体开放的训练时间里，我们没有发现前锋哈里·凯恩和后卫丹尼·罗斯的身影。尽管由于脚踝韧带受伤，凯恩最初被排除在训练之外直到三月，但他上周已经恢复了训练。

但是，主教练波切蒂诺已经重申他将不会出现在周三温布利对阵多特蒙德的比赛中。

俱乐部随后在推特上透露，罗斯在对阵莱斯特的比赛中小腿受伤，将在冠军联赛之前进行评估。

之前因腿筋受伤而缺阵的中场球员德莱·阿里，周二只能在体育馆内进行训练。

与此同时，多特蒙德的伦敦之旅将没有罗伊斯、魏格尔、帕科和皮什切克。

罗伊斯为多特蒙德在本赛季的德甲联赛中发挥了至关重要的作用，他在19次出场中13次进球，另外还有6次助攻。

但是这名前锋在过去的三年中遭受了很多伤病，由于大腿受伤，也缺席了周六多特3:3战平霍芬海姆的比赛。

帕科本赛季也有12粒联赛进球，在对阵霍芬海姆的比赛中替补出场，但他的肩膀有些不适。

魏格尔将因流感缺席比赛，而皮什切克则是因为足部受伤。

此外，多特蒙德还将带着过去三场无一胜仗的战绩进入到温布利球场。