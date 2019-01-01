戴尔：没有凯恩我们也能扛过去 略伦特能帮助球队

埃里克·戴尔支持费尔南多·略伦特填补受伤的哈里·凯恩留下的空缺。

哈利·凯恩在本月早些时候脚踝韧带受伤后，将休战到3月初。

由于凯恩和孙兴慜的缺席，略伦特在上周日首发出场对阵富勒姆，这是他一年多来首次在联赛中首发。

这位33岁的西班牙人度过了一个煎熬的下午，他在比赛中打入一个乌龙球。

但是戴尔相信略伦特会复苏的。

他说:“费尔南多是一个非常好的球员。他有很好的品质。”

“我们需要给他提供他需要的传球来证明他的能力。”

“我们可以做到，他也可以帮助球队。”

托特纳姆热刺在战胜富勒姆的比赛中又因伤失去了阿里。

这位攻击型中场将与穆萨·西索科、卢卡斯·莫拉和凯恩一起在治疗室接受治疗。

戴尔补充道:“每支球队都会有伤病。我们必须面对它，我们不是在生闷气，也不是在为自己感到难过。”

“这不是有没有哈里的问题。”

“哈里是世界上最好的前锋之一，如果他不上场，任何球队都会感到失落，所以我们必须找到解决办法，继续前进。”

“足球中经常发生伤病，这就是为什么你有一个球队，而不是只有11名球员。”

“这是(他缺阵后)一个好的开始。人们总会谈论他的伤病，但我们必须继续下去。”

“哈里将尽他最大的努力尽快回来，这是球队和全队团结起来继续前进的时候了。”