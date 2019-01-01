戴尔：危机说恰好证明热刺一路以来走了多远

这位中场球员说，在两场失利后，热刺被认为是一支实力下滑的球队，这恰巧说明了最近几个赛季热刺的表现是多么强劲。

热刺中场埃里克·戴尔认为连续输掉两场比赛被认为是一场危机，这对俱乐部来说是件好事。

就在不久前，热刺还被认为是英超联赛的局外人，但波切蒂诺已经建立了一支球队现在有望在多个方面挑战奖杯。

上赛季进入欧冠决赛后，热刺在新赛季的开局相对令人失望，在英超联赛中排名第九，在欧洲赛场上开局不利，与奥林匹亚科斯战成2-2平，与2-7输给了拜仁慕尼黑。

在主场惨败给巴伐利亚球队之后，波切蒂诺的球队在对阵布莱顿的比赛中以0-3惨败。

“最主要的是我们一直在一起,好吧,有些人走了,一些人加入了,但是在过去的5年里，我们一起努力，直到连输两场比赛时也都是这样。”这位25岁的球员在他的俱乐部官方网站上说。

“我们想要达到这样一种境界：一支球队像这样输掉两场比赛，就会受到很多批评。现在，我们必须接受现实。”

“我们已经走到了这一步，现在我们需要……就像我在布莱顿赛后对媒体说的那样，我们不能退缩，我们需要向前推进，克服困难，战胜困难，大家一起努力。”

在令人失望地输给布莱顿之后，戴尔渴望回到赛场。接下来他们将在周六主场对阵沃特福德。

“说实话，在布莱顿之后，我第二天还想去踢球，”他解释道。“在这样的情况下进入国际比赛日，而且要等这么长时间，这从来都不是一件好事。”

“与此同时，它给你时间来安定下来，把你的情绪放在正确的地方。希望这就是我们要做的，我们可以作为一个俱乐部一起度过难关。”

有传言说热刺正在考虑穆里尼奥作为波切蒂诺的潜在替代者，后者自2014年以来就一直掌管着这支伦敦球队。