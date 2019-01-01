戴奇就喝水哥事件画上句号：人都会陷入困境

伯恩利主帅想要从这一事件中走出来，据报道这位处于租借期的切尔西中场球员在曼彻斯特一家夜总会外被袭击。

据报道，丹尼·德林克沃特在一家夜总会外遭到袭击，而伯恩利主帅肖恩·戴奇已经就此事告一段落。

据称，这名29岁的男子在曼彻斯特一处场地被驱逐，随后被6人袭击，其中一人据称手持钝器。

从切尔西租借到伯恩利直到一月份的德林克沃特在争吵中扭伤了脚踝，无法参加周六对阵布莱顿的英超比赛。

戴奇说他已经和德林克沃特谈过这件事，但是他还没有准备好在公众场合对这名球员进行过多的批评，因为他试图帮助这名球员的顶级职业生涯回到正轨。

“他是一名29岁的球员，没有人想陷入这种情况，”戴奇周五对媒体说。“他很清楚这一点。另一方面，他是一个人，我们都经历过不太好的时期。”

“忘掉那个足球运动员吧。有时候人们会陷入困境。但是他足够聪明和年长到知道不应该这样做。不过，你不能只在好消息的时候谈论它。你必须说：如果事情进展不顺利，你就得做得更多。”

“当你让一名球员上场，他就会成为我们的一部分。所以我们将和丹尼一起努力帮助他，重要的是，他必须让自己变得健康。”

在随后的新闻发布会上，戴奇补充道：“我们谈过，但只是关于他在这里需要做什么。情况更是如此。这只是常识。

“他29岁了，他知道这种情况会发生，但他知道这样不好，同样，他也足够大了，知道如何管理自己。

“有时候就是这样。生活发生了。”

据报道，德林克沃特于2017年以3500万英镑(4300万美元)的价格从莱斯特城转会切尔西。但被萨里排除在一线队之外，新教练弗兰克·兰帕德允许他租借加盟伯恩利以寻找更多的比赛时间。

戴奇曾在2010-11赛季的沃特福德与这位球员合作，他说这位前曼联球员必须找到正确的方法来发挥他的“优势”。

“我认识他很久了，”戴奇说。“我以前在沃特福德和他共事过，他是个真正的好孩子。

“我喜欢球员有自己的性格，但这仍然需要以正确的方式来引导。”

关于脚踝的问题，戴奇补充道：“伤势不严重，需要稳定下来，但并不严重，尽管他不会在这个周末复出。”