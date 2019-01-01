截止日临近 巴黎开放内马尔出租选项

这名前锋希望离开法国球队，包括巴塞罗那、皇家马德里和尤文图斯在内的几家俱乐部都与他联系在一起。

巴黎圣日耳曼对向内马尔提供租借的想法持开放态度，买家随后有义务购买，因为巴西人仍在寻找离开王子公园的出路。

内马尔在没有回到俱乐部参加季前训练并表示希望离开后，一直是转会窗口中流传时间最长的传言之一。

这位桑巴军团球星两年前以2.22亿欧元(合2亿英镑/ 2.63亿美元)的天价签约，他帮助巴黎赢得了国内荣誉，但在欧洲的成功却有限。

包括前东家巴塞罗那、西甲豪门皇家马德里和意甲冠军尤文图斯在内的多家俱乐部都希望将内马尔从法国首都挖走，但由于巴黎圣日耳曼希望收回成本，他们发现自己被高昂的要价羁绊。

这家巴黎球队也拒绝了任何可能的现金加球员的交易，拒绝用内马尔和对手球员交换一笔经济交易。

然而现在，随着欧洲转会截止日期的临近，以及这名身价不菲的球员拒绝在本赛季上半段上场的可能性，体育总监莱昂纳多和教练托马斯·图赫尔预计将与这名球员就他的未来进行会谈。

巴黎圣日耳曼愿意将这位27岁的球员租借出去，并由买方承担随后的购买义务。这笔交易的价格大约在2.2亿欧元(合2.24亿美元)至2.5亿欧元(合2.28亿美元)之间。

如果内马尔真的离开王子公园，巴萨被普遍认为是最有希望得到他的球队，因为巴尔韦德的球队希望将他们的前球员带回诺坎普与莱昂内尔·梅西重聚。

然而，皇马的追逐表明，白衣军团认为这名前锋是击败他们的对手夺取西甲冠军的关键，而尤文图斯则希望他能在都灵与克里斯蒂亚诺·罗纳尔多搭档。

自从10年前在桑托斯开始他的职业生涯以来，内马尔已经在三个国家赢得了国内冠军，在奥运会上获得了金牌，在欧洲冠军联赛和世俱杯上都获得了冠军，尽管今年早些时候他因脚踝受伤而无缘巴西美洲杯。