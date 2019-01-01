战胜枪手热刺 埃雷拉相信红魔能扭转欧冠局势

红魔已面临着艰巨的任务如果想要进入欧冠四分之一决赛，但是他们的西班牙中场球员表示不应该放弃希望。

尽管在第一回合的主场0:2负于巴黎圣日耳曼，但安德·埃雷拉坚持认为曼联必须相信他们能够扭转与巴黎圣日耳曼的欧冠之战。

下半场，金彭贝和姆巴佩开二度，圣日耳曼克服了卡瓦尼和内马尔的缺阵的不足，在老特拉福德取得了胜利。

这是曼联在欧洲赛场上主场战绩最差的一场比赛，而在欧冠历史上，还没有哪支球队在淘汰赛中主场首回合落后两球后还能晋级下一轮的。

但埃雷拉指出，他们最近的良好状态是保持乐观的理由。

在索尔斯克亚的带领下，曼联客场战胜了热刺和阿森纳，在足总杯上击败了后者，尽管周二的结果是挪威人在接手红魔后的第一次失利。

“我认为比赛本来就很紧张，直到那个角球的进球出现。在第一个进球后，他们让比赛按照他们的方式进行了下去。埃雷拉在这个极具考验的夜晚之后告诉英国广播公司体育频道(BT Sport)。而在比赛最后时刻，博格巴还被红牌罚下。

“在第一个进球之后，一切都变了，一切都在控制之中，那一刻前我们刚刚变得有起色。如果他们没有那个角球，比赛本来可以0:0结束，但他们做到了。”

“在那之后他们采取了防守反击，他们有速度非常快的球员，但直到角球前双方都是平手。”

“现在我们有了很好的榜样，我们在与热刺和阿森纳的比赛中都取得了胜利。他们是大球队，很重要的比赛，因此我们会努力在客场取胜。我们都非常乐观和积极，这只是一个结果，我们正处于一个好的时刻。我们会继续作战。”

“这是一个艰难的夜晚，明天将是艰难的一天，但我们的重点是留在前四，留在足总杯。”

接下去，曼联将在周一足总杯的第五轮客场挑战切尔西。

然后他们将与利物浦、水晶宫和南安普敦进行英超联赛的比赛，之后再是前往法国参加3月6日与巴黎圣日耳曼第二回合的比赛。