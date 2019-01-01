战绩滑铁卢 波黑主帅普罗辛内茨基辞职

在2-4不敌亚美尼亚后，前克罗地亚球星普罗辛内茨基宣布辞去波黑主帅的职务。

在周日作客2-4不敌亚美尼亚后，波黑晋级2020年欧洲杯的希望渺茫，克罗地亚籍主帅罗伯特-普罗辛内茨基赛后宣布辞去波黑国家队主教练的职务。

这位前皇家马德里以及巴塞罗那中场大师于2018年1月走马上任后有一段非常良好的开局，带领波黑力压奥地利以及北爱尔兰成功升入下一届欧洲国家联赛A组，并且创下了连续9场不败的纪录。可是随后开始的欧洲杯预选赛中，波黑的表现却直线下滑，尤其是在周日落败后，更令他们的出线前景蒙上阴影。

尽管芬兰在当天主场不敌意大利，但仍然稳坐小组第二位位置，并且领先掉落至第四位的波黑多达5分。最后四场比赛中，他们将要在主场迎战芬兰和意大利，并且客场挑战希腊以及列支敦士登。

为了止住下滑的势头，普罗辛内茨基决定引咎辞职。赛后他说：“我和每个人都谈过了，我不会再继续执掌教鞭，我会辞职。当初我到来的时候，我相信我们最终会晋级欧洲杯，但是我们在这方面的工作显然没有成功，我相信我的继任者将会有足够的时间扭转颓势。”

现年50岁的普罗辛内茨基球员时期曾是上世纪90年代叱咤足坛的球星之一，曾代表前南斯拉夫参加了1990年世界杯。随后由于克罗地亚宣布独立，他改批“格子军团”战袍征战了96年欧洲杯、98年和2002年两届世界杯，其中在98年更是帮助首次参赛的克罗地亚国家队取得季军的好成绩。