战绩出色底气足 利物浦向新百伦索要大合同

利物浦俱乐部与球衣赞助商新百伦（New Balance）已经展开续约谈判，他们希望在新合同中，新百伦每年支付的赞助费用超过曼联与阿迪达斯签订的7500万磅，成为英超新标杆。

利物浦与球衣赞助商新百伦（New Balance）目前的合约将在2019-20赛季结束时到期，双方已经就续约合同展开谈判。

在目前合约中，新百伦每年为利物浦支付4500万英镑赞助费用，双方合作获得了巨大的成功。利物浦在最近几个赛季的战绩稳步上升，在上个赛季他们闯入欧冠决赛，而本赛季开始以来，红军在英超仍然保持不败战绩，并且获得圣诞冠军。如果新百伦希望续约顺利，他们可能需要每年在原来赞助费用的基础上至少增加3000万英镑。

一位接触谈判的内部人士向《邮报》透露：“俱乐部重新在欧洲和英超确立了豪强地位。在上个赛季，利物浦所有比赛的观战人数达到了8.8亿，是英超最受欢迎的俱乐部。”

“曼联目前每年的球衣赞助费用为7500万英镑，利物浦此次谈判续约时希望能够匹配这样的数字。他们希望与新百伦继续合作，但是如果对方无法满足赞助费用条款，俱乐部对于寻找新的球衣赞助商也持开放态度。”

英超Big6俱乐部在2018-19赛季的球衣赞助商及赞助金额如下：

曼联：赞助商为阿迪达斯，7500万英镑

切尔西：赞助商为耐克，6000万英镑

利物浦：赞助商为新百伦，4500万英镑

曼城：赞助商为耐克，4100万英镑

阿森纳：赞助商为彪马，3000万英镑（阿森纳已经与阿迪达斯签下新合约）

热刺：赞助商为耐克，3000万英镑