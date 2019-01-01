战绩不佳 埃弗顿考虑用贝尔萨取代席尔瓦

如果埃弗顿抛弃苦苦挣扎的马科·席尔瓦，马塞洛·贝尔萨将是他们的目标。

备受争议的利兹联主帅贝尔萨目前正在接受足球联盟的调查，他承认在上个月曾派遣一名工作人员在德比郡的训练场“监视”对手。

在受到质疑后，这位63岁的阿根廷人承认他在本赛季训练中监视过利兹联的所有对手。

但是，自从他令人震惊地来到英格兰后，埃弗顿的官员们对他的表现印象深刻。此前他曾执教阿根廷和智利国家队，以及马赛、拉齐奥和里尔等俱乐部。

古迪逊公园的高层消息人士相信，如果俱乐部老板法哈德·莫胥礼决定让席尔瓦在夏天离任，贝尔萨有机会入主球队。

到目前为止，尽管埃弗顿在今年已经有5场联赛失利，足总杯第四轮被低级别联赛球队米尔沃尔淘汰出局，但埃弗顿的高层仍然表示支持席尔瓦。

埃弗顿球迷对这位葡萄牙人寄予厚望，希望他能带领球队取得胜利、进军欧洲赛场，并争夺1995年以来首个冠军奖杯。

但这些预期都落空了，尽管埃弗顿去年夏天花费近9000万英镑引援，引进了巴西前锋理查利森和哥伦比亚后卫耶里·米纳等人。

贝尔萨在教练圈子里很受尊敬，曼城主帅瓜迪奥拉是他的风格和细节关注度的“信徒”。

瓜迪奥拉曾称阿根廷人是“世界上最好的教练”——他在埃兰路球场深受爱戴，他在这里唤醒了沉睡已久的利兹联。

除非贝尔萨对“间谍门”的调查感到愤懑，否则埃弗顿肯定会发现，在利兹联有可能重返英超的时候，贝尔萨很难离开埃兰路。