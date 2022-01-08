战术无能的曼联仍然陷于危机 兰尼克犯错暴露出经验不足

曼联以前也遇到过这种情况，但朗尼克没有遇过。

在周一晚上主场输给狼队后，左后卫卢克-肖承认球员之间缺乏团结。

"我不认为我们都团结在一起，"这位英格兰国脚告诉天空体育。"你看看我们的球员，我们有令人难以置信的质量，但有时只靠质量是不够的。

"我们需要带来强度和更多的动力。在更衣室内，我们知道自己想要什么，但在球场上我们需要付出100%的努力。”

"为了赢得这样的比赛，我们都需要100%的投入。这很艰难，也很让人失望。”

"我们现在有时间重新关注自己，我们未来有一个漫长的训练周，也许主帅可以带来一些更多的想法，以及他在球场上想要什么。"

因此，要么是朗尼克难以向球队传达他的信息，要么一些球员没有兴趣接受他的信息。

当然，危机是曼联的常态，但朗尼克不会想到，在被疫情打击的一个月后，在进行全面的战术和技术改革时，会出现这样的困难。

这是他第一次管理一支超级俱乐部并处理随之而来的压力，如果球员们已经无视他的指示，董事会就应该为他的临时顾问这一职位的模糊性负责。

然而，这并不全是球员的权力过大和场外的问题。

迄今为止，曼联在战术上一直很无能，在朗尼克执教的前五场比赛中，有四场进球数在1个或以下，虽然训练课数量太少对朗尼克引入他那细致和复杂的战术有很大影响，但他还是犯了一些错误，暴露了他在这个级别上的经验不足。

首先，我们回顾一下朗尼克试图实现的基本内容。

他在很大程度上发明了日耳曼式的硬性逼抢和过渡性足球，像所有的创始人一样，他有点教条主义：这个想法是在4-2-2-2阵型中进行硬性逼抢，一旦得球，前场四人组可以迅速穿透防线，利用对手无序的阵型进入对方防线背后。

曼联曾非常短暂地展现过这一点，但总的来说，我们什么都没看到；没有真正的逼抢，偶尔的反击中，前场四人组似乎相互脱节。

部分原因是朗尼克需要时间来向球员传达他的理念，尤其是在索尔斯克亚执教三年之后，索尔斯克亚对这些曼联球员所做的战术培养工作几乎为零。

但更重要的，对于我们理解朗尼克在未来几周需要做什么至关重要的是，他的4-2-2-2阵型根本不是为曼联在英超联赛中被迫持有的控球权和覆盖优势而设计的。

当哈森许特尔在南安普顿做类似的事情时，它是有效的（有时候有效），因为他让他的球队长期回撤得更深，允许球员之间的距离很短，并且只在特定的触发条件下进行硬性逼抢。

相比之下，曼联被迫在他们的阵型上扩张，因为对手总是会回撤得很深，并让实力更强大的球队放开了进攻，这意味着4-2-2-2在有球和无球状态下都变得有问题。

以输给狼队的比赛为例，这是困扰朗尼克上任首月的最突出的问题，曼联挣扎于创造机会，因为他们无法通过各条线路连贯地组织起攻势。

朗尼克可能更喜欢快速进攻，在攻防转换过程中用尖锐的垂直传球刺入对手背后，但就像最近在切尔西相当挣扎的图赫尔一样，控球权多意味着你需要结构化的控球，小心翼翼地穿过对手的防守封锁。

4-2-2-2阵型并不允许球队这样做。面对一个紧凑和狭窄的对手阵型时，内锋倾向于游走到边路去寻找外侧空间，让马蒂奇和麦克托米奈（麦克托米奈本来就不是最好的垂直传球者）没有中路传球选择。

其结果是，曼联变成了四后卫和O型阵型，当马蒂奇和麦克托米奈回撤拿球时，中场基本上空无一人。

当曼联使用4-2-2-2阵型并从后场开始进攻时，会形成一个"O"型。

这意味着曼联将往边路出球，希望通过斜传找到前锋，但这样的事情很少发生。

理解这种战术最好的方式就是4-2-2-2阵型——实际上是4-4-2或4-2-4阵型——在球场上创造了各个方块，而不是我们所期望的灵活控制型阵型的三角组合。

如果球队大部分时候是在打反击，这并不是什么问题，但当被迫持有大量球权时，这种战术就没有意义了。

由于布鲁诺-费尔南德斯要么被安排在自己不熟悉的位置，要么被完全弃用，曼联在有球状态下的表现变得更糟，当四个直接盘带过人的前锋试图在没有任何球员支持的情况下进行互动时，创造力就完全消解。

事实上，曼联前锋们一次又一次地没有接到传球，而不是跑到对手身后接球，这也对球队没有帮助。

据推测，他们只是感到困惑，试图帮助马蒂奇和麦克托米奈，而主教练更喜欢他们前插接应直塞。

在无球状态下情况同样糟糕，主要是因为逼抢的缺失。没有线与线之间的逼抢和与高位协调逼抢，4-2-2-2阵型所创造出来的方阵让对手可以轻松反击。

周一，狼队的内锋做出了一个简单的决定，那就是斜向盘带，从外到内，以便直接溜过这些巨大的空隙。

塞梅多很容易能突破4-2-2-2阵型的防线，而即使曼联在自己的半场回撤得更深，球队也有另外一个问题。

狼队的3-4-2-1阵型意味着鲁本-内维斯和穆蒂尼奥锁住了马蒂奇和麦克托米奈，而格林伍德和桑乔在追防狼队的边后卫（或至少是试图追防），内锋波登斯和特林康可以自由地跑动穿插。

随着时间的推移，加上高强度的训练课程——教导曼联球员如何站位，如何跑动，如何逼抢，以避免被反击，以创造攻防转换的进攻时刻——可以解决大部分问题。

但即便如此，朗尼克也需要改变阵型，并对控球优势的模式进行一些调整。更重要的是，留给朗尼克的时间并不多。

显然，球员们在曼联有太大的影响力，而且他们似乎觉得朗尼克的弱势地位使他们更有权力；如果表现没有改善，未来朗尼克的顾问角色可能只需要负责偶尔给球队打个电话问候问候。

事情在变好之前可能会变得更糟。

对阿斯顿维拉的背靠背比赛应该给球迷们敲响警钟，考虑到杰拉德使用的圣诞树阵型给了曼联同样的内锋问题，如果马蒂-卡什能像塞梅多那样自由活动，他将能够更好地利用进攻空间。

如果不改变阵型并且简化战术系统，没人敢保证事情会得到改善。

令人鼓舞的是，朗尼克在对阵狼队的下半场表现出灵活性和谦逊，转为3-4-2-1，将费尔南德斯从板凳上放置到他最好的位置中，并指示C罗开始在对手最后一名后卫的身旁做更多的跑动。

令人沮丧的是，这一系列调整引发的表现提高只持续了5分钟。

当朗尼克被任命为曼联主帅时，他似乎是一个很好的人选。

但是，也许我们低估了他第一次管理一支超级俱乐部的艰难程度，也许我们低估了在赛季中途和疫情影响下把战术思想传达给球员的困难程度，也许我们低估了他到来时，俱乐部的状况有多糟糕。