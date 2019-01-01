战术奏效 埃梅里：这是我们想要的效果

枪手主帅在1-1战平狼队后情绪相对积极，尽管客队创造了更好的机会。

在阿森纳主场1-1战平狼队之后，乌奈·埃梅里面临着来自阿森纳球迷的新审判，他声称这场比赛在战术上符合他的要求。

随着格拉尼特·扎卡在比赛日的大名单中被淘汰，梅苏特·厄齐尔本赛季第二次出现在英超赛场，枪手在开场不久就取得了领先，奥巴梅扬攻入一球，为他的队长处子秀开了好头。但是埃梅里的球队随后在主场选择防守反击，在下半场希门尼斯的头球为狼队扳平了比分。

埃梅里在赛后的新闻发布会上说：“这是一个糟糕的结果，但从战术上来说，这是我们想要的效果。这是一场势均力敌的比赛，也许我们应该得到更多。这是令人失望的。我认为球员们已经尽力了，我们打进了第一个球，但是我们需要第二个球来增强信心。我很沮丧，因为我们在主场丢分，就像去年那样。”

虽然阿森纳在比赛中有更多的控球权，但他们被努诺·桑托的球队严重压制，后者在对阵Big 6球队时保持了良好的纪录。

狼队本场比赛有25次射门8次射正，而阿森纳只有10次射门4次射正，其中阿森纳的大部分射门都是在上半场完成的。

埃梅里被问及他和他的球员之间的理解，最近厄齐尔和扎卡的发展导致了这种关系的紧张。

“我想他们理解我，是的。”他回答：“他们觉得有责任赢球，当我们获得平局时，他们很伤心。我们可以在防守上改善平衡。但关键是要有更多的机会为我们取得胜利。”

埃梅里还补充说，奥巴梅扬将来可能会再次担任首发队长。30岁的奥巴梅扬是阿森纳的主力队员之一。

西班牙人也表扬了回归的厄齐尔的贡献，但是当被问到他是否已经开始感受到在北伦敦的压力时，他并没有表现出来。

“他的工作和发挥都很好，这让我们很高兴。”埃梅里评价厄齐尔：“我对自己要求很高，我们必须带着更好的比赛回来。”