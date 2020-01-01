战曼联凯帕首发？兰帕德：不保证 和资历身价无关

这名蓝军门将最近几周一直受到批评，他的教练也没有透露他是否会回到首发阵容。

弗兰克·兰帕德对凯帕被换下的反应感到很高兴，但是切尔西的主教练拒绝确认这位世界上最昂贵的门将是否会在周一主场对阵曼联的比赛中回归首发阵容。

凯帕——2018年以7200万英镑(9400万美元)的价格从毕尔巴鄂竞技签下——两周前意外被排除在前往莱斯特城的比赛之外，老将威利·卡巴雷罗罕见地在一场2-2的比赛中首发出场。

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当被问及他平时的一号门将是否会在对阵曼联的比赛中复出时，兰帕德笑着说：“我已经决定了。(周一)你就会知道了。”

他补充道：“正如我所预料的那样，反应很好。(他一直)低着头刻苦训练。这个星期我还没有和他谈过很多，这得由我来决定。

“你什么时候来俱乐部并不重要，我也不考虑一个人的身价。重要的是训练成果。”

当有人暗示他可能会给科帕一个“警钟”时，兰帕德回答说：“我不会那么说。我不是刻意在追求这个。我想我在对莱斯特的比赛中说过，我必须选择出场阵容，因为我在每个位置都看到了他们的状态，所以那天只是一个选择。”

“现在我知道对于守门员来说还有更多的东西。我们知道这是一个与其他所有人稍微不同的角色。但我希望每个人的反应都是正确的，他不在首发之中，我知道这意味着什么，我知道这对他来说意味着什么。”

“每个球员都有这样的经历，也许只有梅西没有，罗纳尔多(Cristiano Ronaldo)也没有，但我们其他人都有。在我的职业生涯中有过很多次，这是作为一名球员的重要组成部分，你必须在那些小时刻表现出你的个性。”

“我对大家的反应很满意。”

兰帕德确认克里斯蒂安·普利西奇和长期缺阵的鲁本·洛弗托斯-齐克将不能参加与曼联的比赛，而塔米·亚伯拉罕是否能够出场还不清楚。

他解释说：“说实话，塔米仍然受到(最近受伤的)影响。这周我们不得不让他休息几天。他今天(星期五)进行了训练，所以我们对他充满希望，但是他将在周末再接受评估。”