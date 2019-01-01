战斗欲望强烈 詹姆斯：我没有被撞晕

这名球员看起来已经失去了知觉，但是他和主帅吉格斯说没有必要担心。

曼联边锋丹尼尔·詹姆斯表示，在周日晚上威尔士与克罗地亚的2020年欧洲杯预选赛中，他并没有被撞晕。

在前埃弗顿边锋尼古拉·弗拉斯奇破门后不久，克罗地亚后卫多马戈伊·维达一记重击使21岁的詹姆斯头部受伤，他躺在草皮上，这引起了人们的关注。

“我很好。”赛后詹姆斯告诉天空体育：“他打中了我的头。我没有被撞晕。我们知道这会很艰难。这是一个迅速的转变。我们开局不错，虽然我们丢球了。扳回一球显示了我们的个性。到处都有一些飞铲，但你可以在这些比赛中预料到。我们已经证明了我们是一支多么出色大的球队。现在要重新振作起来。”

随着詹姆斯一动不动地躺在球场上的照片在社交媒体上迅速传播，人们既担心他的安危，也对威尔士主教练吉格斯没有让他下场感到失望。

“丹·詹姆斯倒下了，而且一直躺着。”吉格斯说：“这有点演技成分。医务人员走了过去。他的精神是正常的。我们在半场做了测试，他通过了。他很好。”

近年来，足球和其他运动中头部受伤一直是人们关注的焦点。欧足联最新的指导方针规定，如果发生脑震荡，比赛裁判应暂停比赛三分钟，以便对球员进行适当检查。

他们的官方规定是：“一名球员头部受伤，需要进行脑震荡评估，只有在评估结束后，队医向裁判明确确认该球员的身体状况后，才允许他继续比赛。”