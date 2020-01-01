战斗到底 加图索：那不勒斯会买头盔盔甲去诺坎普

当球队作客巴塞罗那的时候，这位意大利主帅已经准备好了一场战斗。

加图索表示，那不勒斯将购买“头盔和盔甲”前往诺坎普进行欧冠十六强第二回合比赛。

尽管默滕斯追平了那不勒斯的历史进球纪录，但意甲球队周二在主场与1-1巴塞罗那战平。

加图索说他的球队已经做好了3月18日在诺坎普的战斗准备，他说他相信他的球队有真正的机会击败巴塞罗那。

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在周二的比赛后，那不勒斯主教练在新闻发布会上说：“我们在欧冠16强的比赛中，一切还没结束，即使我们玩牌也是如此。”

“我们知道我们正在经历的困难。我们将购买头盔和盔甲。我们将获得所有必要的（工具），并准备踢下一场比赛。一切还没结束。”

尽管默滕斯精彩的进球让那不勒斯领先，但是格里兹曼的进球让巴萨扳平了比分。

加图索对球队为格里兹曼的进球所做的防守表示遗憾，但是他对球队的表现非常满意。

“我很失望，因为我们在防守上犯了一个错误，他们打中了我们。我们当然可以做得更好。”他说。

“当洛伦佐·因西涅有机会时，米利克和泽林斯基都没有被盯防。也许我们可以更好地利用这种情况。同样的道理也适用于卡列洪。”

“我们有些失望，我们吃了苦头，但从战术角度来看，球队几乎做了所有正确的事情。我为此感到高兴，也许我们可以做得更好。这是唯一的遗憾。”