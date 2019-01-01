战斗不息 阿杜里斯：直到最后一天我都会帮助毕尔巴鄂

这位前锋在对阵西甲冠军巴塞罗那的比赛中，在第89分钟打进了令人难忘的制胜球。

阿杜里斯说，他将永远可以帮助毕尔巴鄂竞技，直到最后一天。

阿杜里斯计划在赛季结束后退役，但这位38岁的毕尔巴鄂球星表示，由于他在周五比赛的第89分钟令人难忘的进球，他还有很多机会。

在圣马梅斯球场对阵西甲冠军的比赛中，这位出色的球员在常规时间最后一分钟上演倒钩绝杀。

这位西班牙前锋，在他的职业生涯中曾三次为俱乐部效力，自2012年以来一直效力于毕尔巴鄂竞技，在391场比赛中攻入172球。

他还曾为巴拉多利德、马洛卡和瓦伦西亚效力，为西班牙国家队出场13次，为巴斯克郡队出场13次。

阿杜里斯的进球见证了他与莱昂内尔·梅西比肩的进球壮举，他已经连续15个赛季在西班牙顶级联赛中进球，这位经验丰富的前锋对这个结果非常满意。

阿杜里斯在接受记者采访时说:“球队的表现令人惊叹。没有比在对阵巴萨的比赛中全取三分更好的开局了。我说我将在那里帮助毕尔巴鄂直到最后一天，今天我已经证明了这一点。圣马梅斯的氛围总是无与伦比，但今天人们对这场比赛的热情确实更高了。运动的基础是年轻人。你必须给他们信心，慢慢来。他们在这一年里会帮助我们很多。”

“献给我的家人和所有支持我的人。”阿杜里斯谈到这个进球时说：“这些东西让足球变得如此美丽。”

“生活中的每件事都有开始和结束。我很感激能够选择在我最快乐的地方结束这一切。”他继续说道。

伊纳基·威廉姆斯在与曼联传出绯闻后与毕尔巴鄂续约9年，他补充说:“我为阿杜感到高兴。这是他的最后一个赛季，我希望他能以尽可能多的进球告别。”