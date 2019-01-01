战意高昂 穆勒诺伊尔自信拜仁能复仇切尔西

德甲冠军有信心在2012年的欧冠决赛重演后晋级八强。

曼努埃尔·诺伊尔和托马斯·穆勒认为拜仁慕尼黑有信心在欧冠16强中击败切尔西。

德甲冠军会在2011-12赛季欧冠决赛后再度对阵切尔西，那场决赛切尔西1-1战平拜仁慕尼黑后点球获胜。

诺伊尔和穆勒在那场令人心碎的主场失利中为拜仁效力，拜仁在2012-13赛季赢得了三冠王，他们在温布利的欧冠决赛战胜多特蒙德。

在汉西·弗利克从尼科·科瓦奇手中接过临时教练一职后，拜仁重新找回了一些更好的状态，特别是在欧洲赛场上的出色表现，诺伊尔认为他的球队能够在这场比赛中保持“健康的自信”。

“我们期待在伦敦的比赛，我们在那里有过一些美好的经历。”这名门将通过拜仁官网表示：“他们是一支危险的球队，我们必须非常认真地对待他们，并且集中注意力。很明显，我们想进入下一轮。我认为我们可以带着健康的信心参加比赛。我们对抽签结果很满意：对手是一支有吸引力的好球队。”

穆勒表示，2012年的决赛与本赛季16强的比赛“毫无关系”，他补充道：“很明显，在欧洲冠军联赛的16强中，你找不到任何一支小球队。我们相当有信心。我对抽签很满意。尽管切尔西的球员会伤害我们。他们的攻击能力是众所周知的。”

“但关键是团队的表现，而不是个人。我的良好感觉是基于此刻我们作为一个团队感到非常高兴。我们想成为夺冠大热门，并证明自己的实力。”

边后卫基米希说：“我们将带着信心参加比赛。还有很长一段路要走，所以我们还不能确定球队的阵容，但我相信我们会成为夺冠大热门，我相信我们会取得进步。他们很难评估；他们目前的表现并不稳定。”