战意浓厚 戈麦斯：利物浦每个人都想在德比战上场

红军主帅将被迫在第三轮对阵同城对手的比赛中做出调整。

乔·戈麦斯强调利物浦的球员已经准备好参加周日足总杯对阵埃弗顿的比赛，尽管有人暗示尤尔根·克洛普可能会对他的阵容进行重大调整。

克洛普目前只有13名一线队的外场球员，这意味着他很可能在对阵埃弗顿的比赛中派出非常年轻的球员。

主教练在周五确认了年轻射手里安·布鲁斯特将会出现在大名单中，他可能会加入到尼科·威廉姆斯、哈维·埃利奥特、基亚纳·霍弗和纳撒尼尔·菲利普斯的行列中，而克洛普在赛前的新闻发布会上坚持说他的选择将不带感情。

当被问及球员是否想参加比赛时，后卫戈麦斯说：“100%愿意。我认为如果你问更衣室里的每个人，他们都渴望踢好每一场比赛，我认为这对我们这支球队来说很重要。你会感觉到一种真正的渴望。”

“没有‘哦，我想踢这场，不踢那场’。我想这就是为什么当每个人都上场的时候，小伙子们都踢得很好。他们真的在参与并帮助这个团队。”

“对我来说，我喜欢每一场德比战，每一次都是一场特别的比赛。不管这是否是一场英超联赛，我们都在为胜利而努力，我认为这是不言自明的。这是我们所期待的，将来会怎样就会怎样。每个人都想踢。”

“现在还不知道主教练会怎么做，但是我们已经习惯了这种快速的转变，在狼队和谢菲尔德联的比赛中，我们有四天的休息时间，所以能多休息一天是很好的。”

“与此同时，我们想要赢得一些东西，这是默西塞德德比，我们不想输掉这场比赛，所以，我们只是一次拿下一场比赛，并保持下去。”

戈麦斯本人在节日期间也有令人印象深刻的复出，这位22岁的球员帮助利物浦连续5场在英超联赛中零失球。他和维吉尔·范戴克的合作看起来很稳定，就像上赛季开始时那样。

“很明显我很享受比赛，并获得了一些动力。”戈麦斯说：“我和维吉尔相处得很好，我们喜欢一起踢球。”

“我认为作为一个整体，作为一个团队，能够成为其中的一员并获得一系列比赛是很好的，所以我并没有停留在那上面，我只是坚持不懈，一场接一场地踢下去。”

“当你踢比赛的时候获得动力是很好的，但是我认为最重要的是保持专注，每次只打一场比赛。我们处在一个很好的位置，能够成为这支球队的一员是一种快乐。”

“我认为更衣室里有很多领导者，他们让每个人都走上正轨。这才是重点——一次只踢一场比赛。”