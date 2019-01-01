战多特信心足 维尔通亨：不惧欧洲任何对手

热刺将在欧冠八分之一决赛首回合中坐镇温布利大球场迎战多特蒙德，后卫维尔通亨声称，他们有能力击败欧洲任何一支球队。

热刺在2017-18赛季的欧冠小组赛中曾经双杀多特蒙德，他们也曾在对阵皇马、巴萨和尤文图斯的比赛中不落下风，拿到积分，因此队中后卫维尔通亨对于即将迎战欧冠八分之一决赛对手多特蒙德充满自信，他认为热刺将在2011年后首次有机会闯入欧冠四分之一决赛。

维尔通亨说：“我们可以击败任何对手。我们在去年的欧冠赛事中就已经证明了这一点。在小组赛对阵皇马的两回合比赛中，我们是表现更出色的一方，而他们成为了最后的欧冠冠军。”

“这也让我们感到更加遗憾，因为我们没能在上个赛季的欧冠中更进一步，但这也让我们更加自信，我们这个赛季可以做得更好。”

由于罗斯和本-戴维斯的受伤，中后卫维尔通亨很可能会在本场比赛中客串左后卫。罗斯伤愈回归不久，波切蒂诺则有可能将他放入替补席。

“只要球队需要，我愿意踢任何位置，”维尔通亨补充说。“当然，每个位置的要求都是不一样的。大家都熟悉我作为中后卫的踢球风格，而担任左后卫，我将尽量发挥出最佳水平。”

“相比于罗斯或者本-戴维斯，我在左后卫位置的踢法肯定不同，但是我在比利时国家队时也曾多次踢左后卫，所以，我认为自己可以担任左后卫并适应球队的战术。”