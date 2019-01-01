或为蓝军引援腾空间 两支大联盟球队有意佩德罗

这位蓝军前锋在西伦敦的地位已经大不如前，他将被允许与其他球队进行谈话。

够力足球了解到，佩德罗在切尔西失宠后，引起了美国职业足球大联盟（MLS）俱乐部纽约城FC和迈阿密国际的兴趣。

这名32岁的球员的合同只剩下6个月了，如果切尔西同意他的转会，他将以低价离队。

随着蓝军在转会市场上寻找另一名前锋，卖掉佩德罗可能会帮助他们腾出更多的空间来引进更多的攻击型球员。

贝克汉姆旗下的MLS新军迈阿密国际试图通过在一个拉美裔人口众多的城市提供良好的生活方式来吸引佩德罗。

同样的，曼城的姐妹俱乐部纽约城FC也将提供类似的优惠待遇，而在此之前，切尔西主帅弗兰克·兰帕德本人，以及大卫·比利亚和皮尔洛都曾效力过该队。

兰帕德在所有的比赛中只让佩德罗首发了6次，而西班牙人在过去的3个月里只首发了一次。

佩德罗已经承认他有兴趣回到他之前的俱乐部巴塞罗那，尽管他们预计不会在一月份为他做出任何举动。

切尔西还没有向佩德罗表明他们的立场，但他正在认真考虑离开斯坦福桥后的未来，因为他的位置已经被克里斯蒂安·普利西奇、威廉和卡勒姆·哈德森-奥多伊夺走了。

奥利维耶·吉鲁已经看到波尔多成为他在一月份签约的有力竞争者，此前曾在切尔西工作过的国际米兰主帅安东尼奥·孔蒂已经对他产生了兴趣。里昂也对吉鲁感兴趣，但目前还不清楚他们是否会尝试签下瓦伦西亚的凯文·加梅罗，然后再考虑这名世界杯冠军射手。

马科斯·阿隆索也吸引了国际米兰的兴趣，但是对于任何一家希望在一月份签下他的俱乐部来说，他的身价都是不菲的，因为他与蓝军的合同到2023年为止，周薪为10万英镑。

佩德罗和吉鲁可能会在一月份为新的攻击手让路，多特蒙德的桑乔、水晶宫的扎哈和比利亚雷亚尔的楚克乌泽都是已经确定的目标。

本月早些时候，国际体育仲裁法庭将切尔西的转会禁令减半，允许他们再次进入市场。此前，国际足联因其签下未成年球员的不当行为而在夏天对他们实施了禁令。

切尔西将在一月初签下16岁的挪威小将布莱恩·菲亚贝马，在经过一段成功的试训期后，切尔西与特罗姆瑟达成了一项协议。