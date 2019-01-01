“我选的都是最佳” 斯卡洛尼弃用伊卡尔迪

国米前锋伊卡尔迪被排除在阿根廷国家队的美洲杯阵容之外。主帅斯卡洛尼坚称，他已经选择了最好的球员。

阿根廷主帅承认，很难决定将谁排除出国家队阵容。但他相信，自己选择了这个国家最好的23名球员。

尽管本赛季在尤文图斯状态不济，保罗·迪巴拉已经获得征召。而曼城的塞尔吉奥·阿圭罗自去年世界杯出局以来首次被召回阿根廷国家队。

这么一来，在饱受争议的一个赛季后，国米前锋伊卡尔迪在阿根廷已经没有位置了。他无法上场，并且被剥夺了俱乐部队长职位。

过程中有所疑虑，但斯卡洛尼认为自己的球队足以争冠，他有一支自1993年以来最强阵容的球队。

“我们相信，这些是我们目前最好的球员，”他在新闻发布会上表现，“有些球员因受伤而落选，但我们随时都在考量他们。

“当你有这么多高水准的球员可供选择时，总是会有人质疑。很难解释清楚所有事情，但最终我们会作出最有利于球队的选择。

“当我们不得不舍弃一些球员时，我们都很纠结。但这是我们的工作，这并不容易。

“我们希望大家能认同我们的阵容。我们相信他们是目前最好的球员了。我们很清楚我们想要什么，我们的目标是什么。”

阿根廷队将在小组赛阶段对阵哥伦比亚、巴拉圭和卡塔尔。斯卡洛尼认为这三场比赛都是艰难的考验。

“哥伦比亚是南美洲最强大的球队之一；他们拥有出色的球员，”他补充道。

“巴拉圭是一支非常有竞争力的球队。卡塔尔队打得非常好，他们赢得了亚洲杯冠军。这将是一个难解难分的小组。”