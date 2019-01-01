“我绝不离开” 博阿滕回绝赫内斯提议坚定留队

虽然俱乐部主席赫内斯此前曾建议博阿滕离队另寻出路，但这位德国后卫仍然愿意留在安联球场为位置而战。

本周早些时候，赫内斯曾公开表示，此前已经难以获得上场机会的博阿滕如果选择继续留队，他只会更加失望。所以这位俱乐部主席建议后者离开球队。

此前拜仁加冕德甲冠军后，博阿滕并没有出现在庆祝仪式上，随后后来他解释是因为参加好友婚礼已经提前报备球队。但在德国杯夺冠后，他依然没有参加球队的双冠王庆祝派对，早早离开球场。这也引发了外界对于这位后卫未来的各种猜测。

目前科瓦奇的首选中后卫是胡梅尔斯和聚乐，而今年夏天两位法国国脚帕瓦尔和卢卡斯-埃尔南德斯的加盟，也会给博阿滕的困难处境雪上加霜。但30岁的博阿滕对于未来有着自己的想法。

他告诉《踢球者》：“我确定我不会离开这里，局面很快会出现变化。当然我可以想象我会在拜仁继续我的职业生涯。”

上个夏天，博阿滕本来已经同意转会大巴黎，但双方最终在转会费上无法达成一致导致交易告吹。

博阿滕继续说道：“我的心已经走了。当你得到一份如此明确的承诺，一份非常合适的报价已经放在了桌上，但突然，一切又被否定了，你的内心有一些东西破碎了。”

不过法甲冠军仍然与这位前汉堡后卫联系在一起，并且意甲冠军尤文似乎也加入了竞争。