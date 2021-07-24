“我相信平等” 足球经理游戏将加入女足项目

这一举动得到切尔西女足主帅艾玛-海耶斯的大力支持，她已经在上一代足球经理中露面。

当被问及为何游戏将引入女足球队时，《足球经理》工作室总监迈尔斯-雅各布森简单地说道：“我相信平等。”

《足球经理》在本周四宣布将在未来加入女足内容，不过，他们预计需要几年时间来建立女足数据库，因此这意味着女足不会立即在下一代《足球经理》中出现。

但随着蒂娜-基奇被任命为游戏的女足研究负责人，切尔西女足主帅艾玛-海耶斯对这一举动表示支持，并在过去的一年时间里进行了一些工作，这对这项运动来说是一个令人兴奋的发展。

基奇告诉够力足球：“我热爱女足运动，多年来女足没有得到应得的尊重，这让我很沮丧。来自《足球经理》工作室这样的公司做出这样的举动，是在向外界传达这样一个重要的讯息，那就是‘这是足球，不是男足，也不是女足，只是足球’。我们都享受足球，你懂我意思吗？所以为什么不把男足和女足都归纳进来呢？”

“对游戏世界来说，作为一名女足球迷，这只是另一家大公司对那些说女足不值得尊重的人伸出两根手指。”

“女足确实值得尊重，它值得被投入那么多资金，我们在对后代说：‘一切即有可能。’”

雅各布森补充道：“为什么要现在宣布这件事？这样我们就可以更容易地进行下去。”

“我们已经在幕后做了一年多了，我受够了在社交媒体上，当人们问我这件事的时候，我不得不对他们说：‘如果我们做女足，我们会做得很好。’现在我们可以真正地去讨论这件事了。”

“如果我们不得不一直隐瞒，那么事情就会变得更加复杂，我们也无法从正确的人那里得到正确的帮助。”

“第二点是，为什么我们以前没有这么做？最诚实的答案是我们应该承认自己早该这么做了。当涉及到增加女足项目时，我们总是持有这样的立场，我们会在经济上可行的情况下这样做，而且现在这样做在经济上仍然是不可行的。”

“但如果没有我们去这样做，没有其他人与我们合作，没有BBC和天空电视台与女足达成协议，没有够力足球这样的人像现在这样报道女足，我们就永远无法打破这里的玻璃天花板。”

“我们之前没有这样做是错误的，我为此道歉，但至少我们现在正在做一些事情来解决这个问题。”

海耶斯此前已经出现在《足球经理》游戏当中，不过她的身份是男足队的教练。

谈及海耶斯加入《足球经理》游戏，雅各布森表示：“这一切都是为了让事情正常化，所以艾玛在游戏里并成为男子足球队的主教练，实际上是我们在向人们说这是未来一定会发生的，要习惯这样的事。她允许我们把她加入到游戏当中，这实在是太不可思议了。”

“显然，我们一直保持联系，继续交谈，她给了我们帮助和建议，让我们实现这一点。”

《足球经理》还宣布将赞助莱斯特城的女子球队，这支球队刚刚升级到女子超级联赛，此外，《足球经理》此前还与沃特福德女足和温布尔登女足签订了合作协议。

那么当女足出现在《足球经理》游戏当中时，会是什么样子呢？有多少联赛会参与其中？

基奇说道：“我和迈尔斯都同意我们要与10个联赛合作，但我们可能还会增加另外5个联赛，我们会讨论，但我认为那是最初的模样。”

“但长期的梦想是让世界各地的所有女性联赛都参与进来，让她们参与到这款游戏中来。

“有些人可能会说，好吧，其实没有那么多女足联赛，但实际上女足联赛有很多，足球这项运动在不断增长。专业水平在提高，所以我们需要与时俱进。”