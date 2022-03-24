“我想成为更有威胁的球员”——丹麦NXGN球星库尔在实现所有的梦想

"梦想成真"。

当够力足球坐下来与卡特琳-库尔交谈时，这位18岁的丹麦国脚在NXGN 2022年世界最佳青少年足球运动员名单中排名第7位，这句话她说了好几次——以至于在第三次提到时她自己都笑了。

不过，这并不是一个简单的答案。这真正代表了她是如何度过这个看起来将是漫长、成功的职业生涯的前几年的。

库尔正在不断剔除球员清单中的各项任务，在祖国的顶级联赛中踢球？已经完成。赢得一个主要奖杯？已经完成。国家队首秀？已经完成。

完成国家队首秀是她职业生涯迄今为止最疯狂的时刻。代表国家队是库尔小时候的最大梦想。她在电视上观看丹麦队的比赛，只想效仿那些身着国家队球衣的球员。

17岁时，她在她的俱乐部北西兰踢得很好，在丹麦的青年国家队队中也给人留下了印象。但是，当国家队主教练拉尔斯-桑德加德在去年4月决定征召她时，库尔还是觉得“这完全令我意外。"

"首先，我不知道他的号码，所以我在想，'这是谁？谁在给我打电话？‘”库尔笑着向够力足球回忆起当时的情景。

"我给他回了电话，他说'我们想让你去踢比赛，试一试'。我在想'哦，我的天，这是真的吗？‘我无法想象这是真的，因为这是我从小到大的梦想。"

电话一打完，库尔就跑上楼去找她的母亲，两人都没能真正理解发生了什么事。

"这是一个如此奇怪的情况，但她只是很高兴，我不知道她一开始是否知道这是什么，因为这一切都很奇怪，"她说道。

"我只是想证明我可以在那种水平上踢球，我想看看我是否能在那种高水平赛事中踢比赛。其实很容易融入这个团体，因为每个人都很友好。另外，在球场上，她们也对我很有帮助。在我第一次和他们在一起的时候，我就学到了很多。我对此非常感激。"

"我把这一切都看在眼里，因为你不知道你什么时候会再有这样的经历。这对我来说很重要，要享受并学到很多东西。"

库尔的崛起起源于希勒罗德，一个人口仅仅超过3万的丹麦小城。正是在那里，北西兰的天才中场出生，并将在那里踢球数年。

库尔年少时进球如麻，她从5岁起就喜欢上了踢足球，但当她成为青少年时，她对是否要更认真地对待这项运动产生一些怀疑。

她解释道："我觉得我踢球介于’为了好玩‘和’非常认真严肃‘之间。”

对北西兰和丹麦来说幸运的是，她选择了坚持踢下去——而且她确实在收获回报。不久之后，她就转会到了北西兰，在那里她将成为一名16岁的常规首发球员。

在她17岁生日的前一天，她和俱乐部一起举起了丹麦女子杯——在决赛中她被评为最佳球员。"我当时想'哦，我的天。我甚至不知道我踢了一场好球！‘"库尔回忆道。"那是非常特别的。"

她现在正在将这种天赋转化到国家队舞台上，她已经为她的国家队出场9次，并打进了她的第一个国家队进球。这对她来说是一个继续发展的好环境，队里的中场球员对她有特别的影响。

她解释称："我觉得我已经学会了很多站位方面的东西，特别是防守时。"

"这也是一个很好的机会，可以让我们进行更多的沟通，因为我已经体验到，当我们参加国家比赛时，这一点非常重要，因为它是如此高的水平。"

结合她的经验、天赋和态度，天空才是库尔的极限。在她与够力足球的对话中，她的态度最令人印象深刻，她接地气的个性非常突出，同时她也渴望继续提高，以达到顶峰。

"就个人而言，我想成为一名更有威胁的球员，我不是那个进球最多的球员，"库尔说道。"我想在我的射门和我的助攻上也下功夫，成为一名更重要的球员。”

"但我的未来目标当然是出国踢球，在一家欧洲大俱乐部踢球，这是我的一个大梦想。"

被问到有没有哪一支球队特别想去时，库尔回答："只要我能够去一个好的俱乐部，我就很高兴。但是，当然，西班牙联赛。我真的很喜欢他们的比赛方式。他们踢得非常快，触球少，而且技术很好。但我听说英超联赛也正在发展，而且也非常好，所以这也非常有趣。"

不过，库尔最大的经历可能是在不久的将来。现在距离欧洲杯只有几个月时间，她不仅成为了丹麦队的常客，而且还成为首发阵容中的常客。

五年前，她在电视上看着那些她现在称之为队友的球员们在欧洲杯中获得亚军，如果这次她能成为桑德加德的最终名单中的一员，会是什么感觉？

对此她说道："这将是另一个梦想的实现。”

'另一个'是关键词。