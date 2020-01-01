我就是我 纳尼：我从未在C罗和鲁尼的阴影下

这位现在效力于MLS奥兰多城的边锋，在老特拉福德度过了一段成功的时光，他说和他的葡萄牙队友比较是不公平的。

前曼联边锋纳尼说他在老特拉福德的时候从来没有觉得自己处在克里斯蒂亚诺·罗纳尔多和鲁尼的阴影下。

这位现年33岁的葡萄牙国脚在2007年到2015年期间在曼联度过了8个赛季。

纳尼在曼联的职业生涯中出场200多次，赢得了4次英超联赛冠军和1次欧洲冠军联赛冠军，而C·罗纳尔多在纳尼加盟皇马两个赛季后离开了皇马。

当被《Tribuna Expresso》问及他是否认为这是一个走出C·罗纳尔多阴影的机会时，纳尼回答说：“不。我从来没有感觉到C·罗纳尔多、吉格斯和鲁尼的阴影。那时候没有阴影。我们有一个很棒的团队。”

“作为首发球员，我和C·罗纳尔多一起踢过很多次球。我们的球队有两到三种踢法，当面对某些球队的时候，是纳尼和罗纳尔多搭档，其他的是罗纳尔多和鲁尼搭档。”

“我很幸运，当我来到曼彻斯特的时候，我在那里的前两年踢了很多比赛，我是欧冠中出场最多的球员之一。所以我没有理由抱怨。”

纳尼和罗纳尔多都是葡萄牙国家队的边路球员，而且都是同一家俱乐部的球员，他们之间的比较是不可避免的。

当罗纳尔多在2009年夏天离开时，一些人认为纳尼是他的替代者。那时他已经为曼联出场70多次了，但是人们对他的期望更高了。

纳尼说：“当克里斯蒂亚诺离开时，一种幻觉就产生了。人们说我和罗纳尔多有非常相似的风格，有很多对比，他们想要一个人来代替他——他们的人选是我。”

“但是他们错了；他们不应该说我们有了新的罗纳尔多，他们应该说我们有了纳尼。有好有不好，有着不同的品质。”

“在罗纳尔多离开后的前两年，我有过一些美好的时光。不幸的是，我受了一些伤，在恢复之后，我的状态下降了。”

“我不再满足人们对我的期望了，也许是希望我的进球能和罗纳尔多一样多。但我是一个不同的球员；我从来没有进过这么多球，但我得到了更多的助攻。”