“我将成为世界最佳”——C罗如何成为世界足坛国家队头号射手

这位葡萄牙球星已经在国家队打进了他的第110个进球，超过了所有参加过国家队比赛的球员，而未来他还会有更多的进球

回到2005年，没有多少人会预测到16年后的C罗会成为世界足坛男子国家队的历史最佳射手。

然而，有一个人预测到了，那就是C罗自己。

当时20岁的他已经在曼联待了两个赛季，那是他在曼联的第一个满是奖杯的赛季，那个夏天他在美国养伤。

在那里，他遇到了前利物浦和埃弗顿右后卫阿贝尔-哈维尔，并向他的前葡萄牙国家队队友表达了自己的愿望。

哈维尔告诉够力足球：“我去了一家酒店和他交谈，他看着我说：‘阿贝尔，我将成为世界上最好的球员。’那是2005年的事了！”

“他的表达方式，他说话的方式，尤其是在他受伤的时候，甚至在那时就已经显示出了他的精神状态。有些球员在受伤的时候可能会有点沮丧，但他表示他决心要成为最好的球员。”

C罗没有说错。

早在2005年之前，他就有了成为史上最好球员的愿望，但伤病的挫折进一步强化了他实现这些目标的愿望。

回到他少年时在体育中心的时候，他的队友们给他起了个绰号“面条”，因为他体型瘦小。他对这个绰号很不满意，于是开始进行增重训练来锻炼肌肉。2003年，当他第一次签约曼联时，他也有类似的想法。

他与前曼联力量和体能教练米克-克莱格密切合作，寻求成为最好的球员。

这位葡萄牙国脚会在脚踝上绑着沙袋训练，以提高自己的比赛水平，他还阿辉在一座小山后面的球场上单独训练，以完善他的技巧，在那里没有人会评判他做得是否足够好，他只需完全沉浸于自己的工作当中。

这是他从未放弃过的新冠。

前葡萄牙国脚科斯蒂尼亚告诉够力足球：“有一天，我在马德里观看一场欧冠比赛。我想应该是皇家马德里对拜仁慕尼黑。每个人都在对这门将射门，在20次射门里，C罗只射失了1次。”

“大多数球员射失了6到10次，当C罗射失的时候，每个人都开始和他开玩笑，他变得非常沮丧。我说：‘他只射失了20次中的一次。’”

“然后他拿起一袋球，独自一人射门。对他来说，他必须把20次射门都射进去。有多少球员能做到这一点？他不高兴，因为他射失了一个。这显示了他的性格，他不允许自己错过任何一个机会。这一点非常重要。”

“有些人看到他在球场上很沮丧，因为他的传球传得不好，或者他的射门射得不好，他们误解了他。他的性格就是这样。训练结束后，我甚至问穆里尼奥：‘C罗怎么了？’穆里尼奥说：‘别管他，他会准备好的。’”

C罗内心不断进步的火焰是他一直拥有的，而且远远超出了足球的范畴。当同胞纳尼在2007年加盟曼联时，他和安德森还有C罗一起生活。

纳尼回忆起了他们三人在柴郡C罗家度过的快乐时光和比赛，那时他们已经适应了英格兰的生活。

纳尼告诉够力足球：“这对我们来说太棒了，三个喜欢每天竞争的年轻球员，我们拥有一切。我们有网球场、乒乓球、游泳池，什么都有。所以我们在所有的方面都会竞争，甚至是在家里，这让我们每一天都变得更好，这是完美的。”

“我们甚至会竞争在某些情况下谁是对的，有人会说些什么，我们会争论什么是正确的，谁是对的。”

很明显，当你和任何一个曾与C罗共事过的人交谈时，你会发现是C罗的心态让他走到了今天的位置。

前葡萄牙队友努诺-戈麦斯你告诉够力足球：“他的精神力量和他的职业精神使他与众不同。”

哈维尔补充道：“当你回顾他的过去时，你会发现他是一个强大且专注的球员，很难改变这一点。

“他能够在一流的球队和俱乐部踢球，有好的教练和良好的环境，这对他很有帮助，但对我来说，最重要的是精神上的态度。”

“我认为你自己的经历比你的性格、天赋或能力更能增加一些东西，我认为这是C罗的重要组成部分。”

额外的训练、动力、对球技的投入、饮食、训练技巧，以及最重要的决心，使C罗成为了主宰世界足球巅峰长达15年之久的野兽。

在他很小的时候，他就被灌输了赢球和超越他人的欲望。纳尼回忆说，他和C罗在同一个青训营，C罗在场边哭了，因为他犯规后没有得到任意球。

“我永远都不会忘记的一件事是，我们在参加一项锦标赛，有一场比赛，他赢得了一个犯规，教练没有给任意球，而另一支球队进了一个球，然后C罗就走到板凳边上哭了起来。”

“教练对他说：‘振作起来，你不能那样，你需要不断推进，有时候事情会发生的。’然后C罗就回到了球场上，他非常愤怒，有人传球了，他两次触球，并取得了破门。”

“只有他能在那段时间里做到这一点，每个人都发出了惊叹，我对他那天的行为感到很惊讶。”

“看到C罗和他的表现让我意识到，这就是他如此优秀的原因。这就是为什么每个人都说他会是最好的，所以我开始关注他，认为我需要提高自己。那个年纪的我还不错，但还没有达到他的水平。”

这种心态对罗纳尔多很有帮助，甚至当他刚开始进入一线队时，他就引起了轰动。戈麦斯回忆说，这位18岁的球员第一次加入葡萄牙国家队是在2003年。

“他和我们以前见过的任何一个进入国家队的年轻球员都不一样，他总是用他的技能给我们留下深刻的印象，他有每天都想变得更好的愿望，有提高和学习的愿望。”

“他一直是一个想要学习更多东西的球员。当他第一次加入国家队时，他总是喜欢和年长的人交谈，我们经常在训练后留下来，一起练习射门。”

所以C罗开始了自己成为有史以来最好的球员的探索之路，2004年欧洲杯，他在对阵希腊的比赛中打进个人生涯第一个国家队进球，那是一个第93分钟菲戈助攻的头球破门，而那就是他超过阿里-代伊的开端。

对于年轻的C罗来说，那届赛事以伤心收场，葡萄牙在决赛中主场输给了希腊。他打进两球，在小组赛对阵荷兰队的半决赛中头球破门。那时，他的队友开始注意到他是一个很特别的人。

戈麦斯说道：“也许在2004年欧洲杯期间，我们意识到他会成为世界上最好的球员之一，他过去是，现在仍然是一名雄心勃勃的球员。从他的工作方式和踢球方式来看，很明显他会成为一名顶级球员。我能感觉到有一个特别的人在那里，他将创造历史。”

他在职业生涯中走得越远，他赢得的冠军就越多，打破的个人纪录也越多。很明显，C罗进入足坛历史不是会不会的问题，而是时间问题。

他在曼联和皇马都获得过欧冠冠军，并且在这两支俱乐部和尤文图斯都赢得了联赛冠军。

C罗在国际比赛中打进了各种各样的进球，包括在2014年世界杯附加赛中对阵瑞典队时上演的惊天动地的帽子戏法。

最重要的是，他带领葡萄牙队历史上第一次夺得重要赛事冠军。他是葡萄牙赢得2016年欧洲杯的关键一员，在通往决赛的道路上，C罗为葡萄牙攻入三球，而在2019年在波尔图举行的欧国联决赛圈中，他又攻入三球，带领球队夺冠。

他是欧冠历史头号射手，有134个进球，在欧冠决赛中有14个进球。

然而，在今夏欧洲杯葡萄牙F组首场对阵匈牙利的比赛之前，他却说：“我没有被压倒，这些都是很好的纪录，但比这更重要的是卫冕欧洲杯。”

卫冕欧洲杯的愿望落空了，但现在C罗追平了阿里-代伊保持多年的国家队进球纪录。现在的问题是，在把国家队进球提高到111个之后，

他未来还会再进多少球？

哈维尔表示：“C罗的身体素质与他的年龄不匹配，当你看他的表现时，你会发现他仍然很有活力，很年轻，因此他可能会继续踢很长一段时间。”