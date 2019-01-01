我周一还上班呢 波切蒂诺驳斥“愚蠢”离队谣言

热刺主帅在周末的北伦敦德比前表态，那些称他即将离开白鹿巷的谣言纯属无稽之谈。

47岁的波切蒂诺在2014年从南安普顿来到北伦敦之后，就踏上了帮助白鹿巷崛起的道路。他把热刺送进了英超前四，上赛季还打入了欧冠决赛，但遗憾不敌利物浦无缘捧杯。

最近几年，阿根廷人一直与执教皇马和曼联联系在一起，但他始终坚持对于热刺的忠诚。

本周末，热刺将前往酋长球场与阿森纳打响新赛季首回合的北伦敦德比。在赛前新闻发布会上，波切蒂诺就自己的未来给出了明确的答复，他指责社交媒体制造了根本不存在的新闻。

波切蒂诺说道：“对于这些愚蠢的绯闻我还能说什么呢？我在这里五年了，现在开启了第六个赛季。你知道我们今夏进行了怎样的重建和升级。每个夏天，我们都在进步，2.0版，3.0版，现在我们已经是6.0版了。”

“仅仅是社交媒体制造了一些愚蠢的东西。我在周末的比赛后也不会走。我周一还要上班，还有周二，还有后面的许多天，并且和列维碰头，然后观看一些国家队比赛。”

“你要打赌吗？那现在就结束了，你钱没啦！我之前就和列维以及佩雷斯在一起，我们（昨天）一起在伦敦共进晚餐。一切都很顺利。所有话题我们都聊了。我们需要这样的谈话，非常积极。”

“最重要的是要在球场上帮助球队，并且保持清晰的沟通。我希望我能够继续在这里的生活。显然这对我们和俱乐部都好。这还要看球员和战绩，列维会做出最后的决定。”

上一轮，热刺在主场0-1不敌纽卡斯尔，这也引来了对于阵容的一些真意。不过如果能够客场赢下阿森纳，在国家队比赛日之前，热刺就可以将所有阴霾一扫而空。