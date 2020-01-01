我全都要 阿比达尔：引进内马尔劳塔罗并非不可能
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巴塞罗那足球总监埃里克·阿比达尔表示，将内马尔带回加泰罗尼亚“并非不可能”。
2017年8月，内马尔离开诺坎普前往巴黎圣日耳曼，创下2.22亿欧元的转会费世界纪录。
这位巴西球星在法国的日子并不总是那么好过，伤病和场外问题阻碍了他挑战梅西和C·罗纳尔多成为世界最佳球员的努力。
但他和国际米兰前锋劳塔罗·马丁内斯似乎都在巴萨的愿望清单上。
到目前为止，马丁内斯在梅阿查度过了一个精彩的2019-20赛季，在27场比赛中打进16球。
阿比达尔告诉《世界体育报》：“这取决于计划、护照和许多事情。对我来说，最重要的是竞技方面的，我希望有一支更强的球队来实现我们的目标。”
“但拥有像劳塔罗、内马尔或其他有天赋的球员对俱乐部总是有好处的。我不认为这是不可能的。我们将努力做到这一点。”
据报道，内马尔的合同中有一项条款，允许他在赛季结束后以1.7亿欧元的价格离开王子公园。
“它给了你一个价格，但这个价格对所有俱乐部都是一样的。不仅仅是巴萨。”阿比达尔补充道：“决定总是取决于球员。”
“如果我们能签下他，那当然很好，但我们一直认为巴萨的哲学是观察B队和青年队的情况。”
“当我们做计划时，我们总是考虑到已经存在的东西。”