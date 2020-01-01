我全都要 阿比达尔：引进内马尔劳塔罗并非不可能

这位红蓝军团的体育主管暗示俱乐部将在这个夏天引进一个世界级的进攻二人组。

巴塞罗那足球总监埃里克·阿比达尔表示，将内马尔带回加泰罗尼亚“并非不可能”。

2017年8月，内马尔离开诺坎普前往巴黎圣日耳曼，创下2.22亿欧元的转会费世界纪录。

这位巴西球星在法国的日子并不总是那么好过，伤病和场外问题阻碍了他挑战梅西和C·罗纳尔多成为世界最佳球员的努力。

其他球队

但他和国际米兰前锋劳塔罗·马丁内斯似乎都在巴萨的愿望清单上。

到目前为止，马丁内斯在梅阿查度过了一个精彩的2019-20赛季，在27场比赛中打进16球。

阿比达尔告诉《世界体育报》：“这取决于计划、护照和许多事情。对我来说，最重要的是竞技方面的，我希望有一支更强的球队来实现我们的目标。”

“但拥有像劳塔罗、内马尔或其他有天赋的球员对俱乐部总是有好处的。我不认为这是不可能的。我们将努力做到这一点。”

据报道，内马尔的合同中有一项条款，允许他在赛季结束后以1.7亿欧元的价格离开王子公园。

“它给了你一个价格，但这个价格对所有俱乐部都是一样的。不仅仅是巴萨。”阿比达尔补充道：“决定总是取决于球员。”

“如果我们能签下他，那当然很好，但我们一直认为巴萨的哲学是观察B队和青年队的情况。”

“当我们做计划时，我们总是考虑到已经存在的东西。”