我们阿森纳是没有钱的 买卡拉斯科或成空想

阿森纳主帅埃梅里已经公开表示，球队在冬季转会窗只能负担租借转会。

据报道，乌奈·埃梅里在一月份得到了签下边锋扬尼克·卡拉斯科的机会，但是比利时足球专家克里斯多夫·特雷尔说阿森纳负担不起他。

据信，曾效力于马德里竞技的卡拉斯科本月迫切希望离开中超俱乐部大连一方，因为他的家人难以在中国安定下来。

但在天空体育的“转会说”播客上，特雷尔表示，他在中国赚取的巨额工资是求购者的绊脚石。

“阿森纳正在寻找一名边锋，但是没有钱买他。”特雷尔说。

“如果他们考虑租借他，他将不得不减薪，因为他每周的收入约为18万欧元。这是一大巨款。”

“当他（卡拉斯科）的工资很高的时候，他很难找到一个新的俱乐部。我认为这将持续到转会窗口的最后几天，到那时有些俱乐部就会变得不顾一切，也许阿森纳就是其中之一。”

“但目前，他们还没有提出建议，所以目前没有谈判，但他们已经知道卡拉斯科是可以操作的，埃梅里在西班牙的时候当然已经知道他了。”

特雷尔还声称曼联曾经考虑过卡拉斯科，但是由于曼联已经有了进攻天才，他们决定不签下他。

“他只想离开中国，任何地方的球队都欢迎他，”他继续说。

“他想去英国，他想离家更近。”

“但我不认为曼联现在需要这样的球员，他们有拉什福德，卢卡库，林加德，马夏尔，桑切斯，马塔，所以我不认为他会在那里踢球。”