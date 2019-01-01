我们赢我们的 克洛普直言不关心曼城比赛

在萨迪奥·马内的进球帮助红军保持了6分的领先优势后，红军主帅把心思放在了其他地方。

尤尔根·克洛普声称他没有费心去检查周六曼城的表现，因为他的利物浦在伤停补时阶段以2-1击败了阿斯顿维拉。

中场球员法比尼奥被克洛普轮休，这名巴西人再得一张黄牌就将停赛，而下周末在安菲尔德与曼城的比赛迫在眉睫。

但是克洛普表示，在客场对阵维拉之前，他对曼城的比赛期望并不是很高，他们要先关注欧冠对阵亨克的比赛。

“我从来没有花一秒把曼城和阿斯顿维拉放在一起想。”他说：“我从来没有想过，‘我们应该在那里赢球，因为也许我们下周会输’。在我们的比赛之后，我甚至没有问过其他英超联赛的结果。那并不重要。我们先踢亨克，然后再踢曼城。是的，在阿斯顿维拉赢球很重要。他们的结构真的很困难。但我们做到了。现在我们必须恢复身体，为下一场对亨克做准备。”

曼城和利物浦都很依赖边路的进攻，但克洛普说他的球队并不完全依赖他们的传中能力。

“作为一个顶级团队，你总是要找到方法。”他说：“如果中路被封堵，那么利用边路是有意义的。但如果你经常使用边路，通常中路会打开一点。我们的计划不是分边然后传中。如果你有这样的情况，那么这不是一个坏主意。但我们并不是总踢长传冲吊，追求第二落点。这对我们来说只是一个选择，这很难防守。每个人都可以是紧凑的，他们的防守非常深入，这使比赛非常困难，你会想打他们的身后。但本赛季到目前为止，我还没有分析过（所有的）其他球队。至于曼城，我们下周再看。也许下周会有争冠转折点，我们拭目以待！”